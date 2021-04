Opozicija vložila ustavno obtožbo, Janša potezo označil za patetično (VIDEO)

Tanja Fajon in Marjan Šarec. FOTO: Posnetek Zaslona/sta

Uresničena napoved Šarec je predlog ustavne obtožbe predsednika vlade napovedal sredi marca, po novici, da država decembra lani v drugem krogu nabave ni naročila cepiva BioNTecha in Pfizerja. Premier Janša pa se je na Šarčevo napoved še isti dan, in sicer po posvetu politike in stroke o soočanju z epidemijo covida-19, odzval posredno. Zatrdil je, da je ob prevzemu funkcije ministra za zdravje po odstopu Tomaža Gantarja vsem pristojnim naročil, naj Slovenija kjerkoli in za kakršnokoli ceno naroči dodatne količine cepiva. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je tedaj menil, da je predlog za ustavno obtožbo neutemeljen. Tedaj so bile tudi nekatere opozicijske stranke do predloga zadržane, neuradno so nekateri povedali, da pri tem ne bodo sodelovali. Kot kaže, pa se je četverica strank dogovorila in bodo vse štiri sopodpisnice predloga.



Sicer pa je Šarec pozneje razkril še nekatere druge vsebine, ki bodo del predloga. To sta nefinanciranje Slovenske tiskovne agencije in poseganje v tožilstvo. Na pobudo SAB je v predlogu tudi očitek glede »ogrožanja zdrave pitne vode«, ki ga vidijo v nedavno sprejeti noveli zakona o vodah.



Po poslovniku DZ lahko najmanj deset poslancev predlaga DZ, da obtoži predsednika vlade pred ustavnim sodiščem. DZ po zakonu o ustavnem sodišču o predlogu obtožbe odloča z večino glasov vseh poslancev, in sicer najpozneje v 60 dneh po vložitvi predloga. Če odločitve v tem roku ne sprejme, pa se šteje, da je predlog zavrnjen.



STA

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo v skladu z napovedjo danes vložile predlog državnemu zboru, da pred ustavnim sodiščem obtoži predsednika vlade.Prvak LMŠje po vložitvi povedal, damu očitajo »opustitev dolžnega ravnanja pri nakupu cepiv, uničevanje STA in poseganje v tožilstvo«.​Na vložitev ustavne obtožbe se je na twitterju že odzval tudi predsednik vlade, ki je zapisal: Po destruktivni nezaupnici, medijskih umorih koalicijskih partnerjev Desus, SMC ter seriji propadlih interpelacij nova patetična poteza prvorazrednih za destabilizacijo države v času epidemije. Kolikor slabše za Slovenijo, toliko bolje za stranko SD, stranko LMŠ in Levica.»Danes je bil vložen predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade s strani opozicije. Vložili smo jo s podpisi poslancev opozicije. Ustavna obtožba sestoji iz očitkov zavračanja nabave cepiva, kar se nam zdi izjemnega pomena zlasti v luči, da je edino cepljenje tisto, ki ga vsi priznavajo za učinkovit boj zoper epidemijo. Še več. Naša država se je postavila ob bok tistim državam, ki tudi niso naročile cepiva. Če bi Janša v času, ko je vodil ministrstvo nabavil cepivo, se ne bi soočali s takšnimi težavami, da sploh ne omenjam tega, da se je že kar štirikrat spremenila strategija cepljenja, zaradi česar je nastala cela zmeda,« je povedal Marjan Šarec, predsednik LMŠ.Kot drugo je Šarec izpostavil Janšev boj z mediji. »Zlasti nas je napeljal z odnosom do STA. Vlada krši zakone, ki so bili sprejeti v PKP. Ne gre za zato, kdo je pokazal kakšno pogodbo, ampak za načrtno uničevanje STA, na predvečer njenega 30 rojstnega dneva. STA je bila ob osamosvojitvi prva in edina slovenska tiskovna agencija. Žalostno je, da tisti, ki se imajo za največje osamosvojitelje, to agencijo uničujejo.To ni samo žalostno, ampak je vredno vsakega obsojanja.«Omenil je še vmešavanje v delo tožilstva in naročanje, koga se naj preiskuje. Omenil je še neimenovanje evropskih tožilcev in izpostavil, da je to neimenovanje pospremila laž, da ne znata tujega jezika. »In to pravi tisti, ki nas vsakodnevno sramoti s svojo angleščino s svojimi twitti,« je še dejal Šarec.je povedala, da predsednik vlade spodjeda temelje demokracije in si državo kroji po svoje. »Predsednik vlade na podlagi ideologije krši temeljne in ustavne človekove pravice,« je dejala in dodala, da se mora desno krilo prenehati igrati s temelji ustavnega prava. Fajonova je še dejala, da Janšo poziva naj se preneha igrati z epidemijo in z življenji ljudi. Fajonova je še povedala, da je bilo do zdaj vloženih šest ustavnih obtožb in da je te do zdaj vedno vložila SDS.»V taki državi nočemo živeti, zato vlagamo ustavno obtožbo,« je dejal Luka Mesec in dodal, da si je vlada napisala nov zakon, s katerim želijo zaobiti referendum pri nakupu orožja. »Ta vlada nima mesta v tej državi, če naj ta ostane demokratična republika.«je dejala, daimamo hudo gospodarsko in zdravstveno krizo. Vlada je k temu dodala še krizo demokratičnih vrednot. Dodala je, da napake, ki jih dela ta vlada upokojenci plačujejo z življenji, mladi pa s svojo prihodnostjo. Bratuškova je povedala, da so za Slovenijo edina rešitev predčasne volitve, na katere so v strani pripravljeni.Šarec je povedal, da svojih podpisov ustavni obtožbi niso dodali nepovezani poslanci, da pa se o samem glasovanju z njimi še niso pogovarjali. Na vprašanje, kje bodo dobili glasove, odgovoril, da je ustavna obtožba eno najmočnejših orodij, ki jih opozicija ima. »Če je SDS to orodje uporabljala tja v tri dni, smo se odločili, da bomo to odločili prvič, ker je razlogov več kot dovolj. S tem dajemo možnost vsakemu poslancu, da se na glasovanju izjasni. Napisali smo, da se naj izjasni tudi predsednik republike. Če bo to izglasovano, se bo moral izjasniti tudi on. Če bo presodil, da je dovolj, bo glasoval za. Vemo, da smo na pravi poti, saj nam sledi civilna družba. Na glasovanju pa se bo pokazalo, komu je udobno v sedanji situaciji in komu ne.«​