Opozicija vladi: Vlada si zamišlja naš razvoj v smeri hujšanja v možgane

Opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB so pripravile več dopolnil, ki jih bodo usklajene vložile k rebalansu letošnjega proračuna. Nanašajo se na področja javnega zdravstva, raziskav in razvoja, stanovanj, delovnih mest ter kulture. Ob predstavitvi dopolnil so bili poslanci omenjenih strank enotni, da smer, v katero ta vlada pelje državo, ni prava.



Poslanec Levice Miha Kordiš je na današnji novinarski konferenci rebalans proračuna označil za »eno veliko razočaranje, ki na cedilu pušča socialno državo in ljudi, hkrati pa izrisuje prihodnje zapravljanje denarja za orožje«.



Skupaj z opozicijskimi strankami LMŠ, SAB in SD so tako v Levici napovedali vložitev dopolnil za pet ključnih področij, ki zagotavljajo dodatna sredstva za javno zdravstvo, raziskave in razvoj, stanovanja, ustvarjanje novih delovnih mest in kulturo.

Za javno zdravstvo je po Kordiševih besedah v rebalansu namenjenih 100 milijonov evrov premalo, »čeprav je ravno javno zdravstvo tisto, ki nas je pripeljalo skozi epidemijo in ga v trenutku drugega vala potrebujemo celo bolj kot kadarkoli prej«. »Vlada ga pušča podhranjenega že pri tekočih izdatkih, kaj šele pri investicijah in na ta način verjetno namerno peha v privatizacijo,« je dejal. Stanje v zdravstvu še slabše

Maša Kociper (SAB) pa je izpostavila dolge čakalne vrste. Za njihovo krajšanje bi v SAB namenili dodatnih 50 milijonov evrov, saj se je problem, ki je obstajal že prej, po njenih besedah v času epidemije samo še poslabšal.



»Čakalne vrste so se podaljšale in to pomeni za mnoge med njimi ne samo možno poslabšanje zdravja, ampak v skrajnem primeru tudi smrt,« je opozorila. Problem je po besedah poslanke SAB še toliko večji, ker že na primarni ravni v času covida ljudje težko prihajajo do zdravnika, kaj šele na sekundarni ravni, kjer so tisti, ki potrebujejo resnejšo obravnavo.



Med »poraženkami« rebalansa so poslanci izpostavili tudi področje kulture ter znanosti in razvoja. »Vlada se je namreč odločila, da bo človeško ustvarjalnost in prihodnost te družbe žrtvovala,« je bil kritičen poslanec Levice, kjer želijo z dopolnilom zagotoviti dodatnih 15 milijonov evrov za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Trpi dediščina

Na področju kulture so v LMŠ, Levici, SD in SAB uskladili štiri dopolnila. V SAB bi po besedah Kociprove dodatna dva milijona evrov namenili področju kulturne dediščine. »Menimo, da se kulturna dediščina ne sme zanemarjati, kajti predstavlja multiplikator razvoja, zelo pomembno vpliva tudi na razvoj turizma in gospodarstva,« je dejala.



»Da režejo na kulturi, je samo odraz tega, kako si predstavljajo Slovenijo, našo dediščino, ki smo jo skozi leta gradili,« je dodala poslanka LMŠ Jerca Korče. V LMŠ so se na področju kulture osredotočili na založništvo, »kajti vedeti moramo, da ljudje moramo brati, da so knjige tiste, ki dajejo širino, in da s knjigami lahko naredimo preboj na drugih področjih«.



»In če si Janez Janša oz. ta vlada zamišlja naš razvoj v smeri hujšanja v možgane, potem je prav, da opozicija reče ne,« je poudarila poslanka LMŠ.



Po besedah poslanca SD Janija Prednika je zaskrbljujoče tudi področje varovanja okolja. »Vsi vemo, da največja vladna stranka na nek način ne priznava podnebnih sprememb in to se izkazuje v rebalansu, kajti na postavkah zelenih delovnih mest in varovanja okolja jemlje več 10 milijonov evrov,« je opozoril. Manjka okrog 10.000 javnih najemnih stanovanj

Z amandmajem bi SD zagotovil dodatna dva milijona evrov za kreiranje delovnih mest, s katerimi bi omilili učinke krize.

Korčetova je opozorila še na stanovanjsko problematiko. Z amandmajem bi LMŠ zagotovila dodatnih pet milijonov evrov za stanovanjsko dejavnost, s čimer bi se približno podvojila proračunska sredstva za gradnjo stanovanj, kar je po oceni stranke nujno, saj v Sloveniji manjka okrog 10.000 javnih najemnih stanovanj.



»Ta politika govori o demografiji in demografskem skladu na eni strani, na drugi pa očitno v tem rebalansu pozablja na to, da se demografija še kako navezuje na stanovanjsko politiko in da mladi danes po normalni poti ne moremo priti do lastnega stanovanja,« je poudarila.



Prednik upa, da bodo nekatera od dopolnil na sobotni seji odbora DZ za finance sprejeta. »Se pa zavedamo, da naši amandmaji pomenijo zgolj minimalne korekcije akutnih zadev, nikakor pa nimamo čarobne paličice, da bi popravili to neumnost, ki jo je naredila vlada Janeza Janše, da je v dobre pol leta skopala za dobre 4,2 milijarde evrov veliko luknjo, ki jo bodo plačevale prihodnje generacije,« je sklenila Korčetova.