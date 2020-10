Opozicija v bran Galetu: Gre za maščevanje državnemu uradniku

Lista Marjana Šarca (LMŠ), Socialni demokrati (SD), Levica, Stranka Alenke Bratušek (SAB) in, ki se, da bi lahko zamenjali vlado, so se odzvali na današnjo novico, da je dobil izredno odpoved na zavodu za blagovne rezerve , potem ko je aprila spregovoril o domnevnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme.Direktor zavoda za blagovne rezervenaj bi Galetu očital sklepanje škodljivih pogodb pri nabavah zaščitne medicinske opreme in neustrezno komunikacijo z mediji. Gale je očitke zanikal in napovedal, da bo v primeru izredne odpovedi to izpodbijal na sodišču, prepričan pa je tudi, da bo pri tem uspešen.Preberite tudi:Odziv opozicijskih strank in Jožeta Damjana objavljamo v celoti:»Z žalostjo smo danes prejeli novico o izdaji odločbe o prekinitvi delovnega razmerja Ivanu Galetu. Čeprav smo soočeni s poplavo kadrovskih čistk, kršitev zakonov in celo Ustave ter drugih samovoljnih zlorab aktualne oblasti, pa ta primer izstopa ne le s skrajnostjo, ampak tudi s povsem neprikritim namenom maščevanja državnemu uradniku, ki je postavil javni interes pred zasebni interes tistih, ki so zlorabili zaupana pooblastila. Ivanu Galetu izražamo podporo in solidarnost ter svoje prepričanje, da bo resnica prevladala in velika krivica odpravljena.Z eksemplaričnim maščevanjem Ivanu Galetu pa želi aktualna oblast ustrahovati tudi vse druge, ki so dnevno soočeni s pravno in siceršnjo nevzdržnostjo njihovega početja. Zato napovedujemo novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije z določili EU direktiv, katerih namen je jasno in nedvoumno zaščititi pravice in varnost t.i. žvižgačev tako pred zlorabami s strani korporativnih interesov kot pred zlorabami s strani interesov vsakokratne oblasti. Če pravic žvižgačev ne zaščitimo, bo odžvižgalo pravni državi in demokraciji v naši državi.«