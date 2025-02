Opozicija proti zakonu, ki ga je prej podpirala? »Referendum bo stal 5 milijonov evrov, SDS spreminja stališča«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ostro obsodila pobudo za zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke v umetnosti, ki ga predlaga opozicijska stranka SDS. Po njenih besedah gre za zlorabo referenduma in politični boj na račun umetnikov.

»Gre za zlorabo demokratičnega inštituta za vodenje kulturnega in političnega boja, tokrat na plečih kulturnikov in umetnikov,« je dejala Vrečko in dodala, da SDS referendum uporablja kot plačano predvolilno kampanjo.

SDS nekoč za zakon, zdaj proti?

Ministrica je poudarila, da sedanji zakon ni novost, saj dodatek umetnikom obstaja že od leta 1974. Po njenih besedah so prav pretekli vladi pod vodstvom Janeza Janše podeljevali pokojninske dodatke brez jasnih kriterijev. Novi zakon po njenem mnenju prinaša večjo transparentnost in je zasnovan po vzoru dodatkov za vrhunske športnike, ki so bili uzakonjeni leta 2017.

Opozorila je tudi na protislovnost ravnanja SDS, ki zdaj protestira proti zakonu, čeprav je v preteklosti sama podeljevala pokojninske dodatke umetnikom.

Podpredsednik vlade Matej Arčon je dodal, da je pobuda za referendum neodgovorna in neracionalna, še posebej ker bi izvedba referenduma davkoplačevalce stala med štiri in pet milijonov evrov. Presenečen je, da SDS, ki je nekoč ta zakon podpirala, zdaj nastopa proti njemu.

»Brez umetnikov ne bi imeli slovenskih filmov, pesmi, knjig«

Ministrica je opozorila, da je kultura ključna za slovensko identiteto in skupnost: »Kultura nas osmišlja, izpolnjuje in je emancipatorna vrednota, ki nas je skozi zgodovino ohranjala kot narod in družbo.«

Matej Arčon je dejal, da je pobuda za referendum neodgovorna in neracionalna. FOTO: Blaz Samec

Pozvala je javnost, naj ne naseda manipulacijam in naj ne omalovažuje dela slovenskih umetnikov, ki so pripomogli k bogati kulturni dediščini. »Brez njih ne bi imeli slovenskih filmov, pesmi, knjig in prevodov, ki nam približujejo svet,« je poudarila.

Je referendumska pobuda zavajajoč manever?

Ministrica je sklenila, da ne zavrača argumentirane razprave, vendar meni, da referendum v tem primeru ni iskrena skrb za pokojnine, temveč zgolj orodje za politični obračun.

Vlada ostaja pri stališču, da je zakon potreben in pravičen, referendumska pobuda pa zgolj zavajajoč manever opozicije, ki po njenem mnenju napada kulturo in umetnike.