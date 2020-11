Opozicija neusmiljena do Janše, minister jim je vrnil s Šarcem

Odbor DZ za zunanjo politiko je imel na dnevnem redu predloge o ratifikaciji konvencij in pogodb, a so člani odbora največ časa posvetilu tvitanju premierjaob nedavnih volitvah v ZDA. Zunanji ministerje tako na odboru poslušal marsikatere očitke na račun svojega vladnega in strankarskega šefa.Logar je bil že takoj ob začetku seje odbora deležen vprašanj(SD),(SAB) in N(LMŠ) glede stališč Janše, ki je o za zmagovalca volitev razglašenem demokrato Joeju Bidnu v tvitnil, da bo najšibkejši predsednik. Nemec je izpostavil, da je Slovenija zaradi teh Janševih stališč »osramočena po vsem svetu«, Rajh da Janša »izvaja samomorilsko zunanjo politiko«, Prebil pa je menil, da je premier »spet izgubil stik z realnostjo«. »Gre za prvovrstni škandal,« je še ocenil Nemec.Preberite tudi:Logar je vse tovrstne ocene odločno zavrnil. Dejal je, da bi bila ta vprašanja bolj primerna za predsednika vlade, sam pa je kot zunanji minister zatrdil, da so bilateralni odnosi z ZDA na najvišji ravni doslej. Šele ta vlada se je zavedla, kako pomembni so odnosi z ZDA, je poudaril Logar in dodal, da ko je marca prevzel ministrstvo, »teh odnosov praktično ni bilo«.»V osmih mesecih smo naredili velik napredek,« je poudaril in dodal, da si bodo še naprej prizadevali za krepitev čezatlantskih odnosov. Dejal je tudi, da »en tvit« ne more ogroziti trdnosti teh odnosov, ki se prepletajo na številnih ravneh: »Ne se smešiti s takšnimi površinskimi vprašanji. Ne zreducirajte razprave o transatlantskih odnosih na en tvit. Veste, kaj so to transatlantski odnosi? Sodelovanje na vseh nivojih. Od najnižjega administrativnega do najvišjega.«Preberite tudi:Zavrnil je, da bi Janševi tviti pomenili sramotenje Slovenije. Po njegovih besedah je bila večja sramotitev države takrat, ko jekot premier zavrnil nagovor Evropskega parlamenta. »To pa je bila res sramotitev,« je poudaril. Zavrnil je tudi vprašanja, kdaj bo MZZ čestital Josephu Bidnu za zmago na volitvah v ZDA, saj da sam pošilja čestitke ostalim zunanjim ministrom ob njihovem imenovanju, ne pa ob zmagi na volitvah. Pa še to v pismu, ne s tvitom.Odločno pa se je zoperstavil vprašanju Rajha o tem, kaj si mislijo nemška kanclerkain drugi evropski partnerji o stališčih Janše. »To vprašanje ni vredno odgovora,« je dejal in si potem zaslužil protest tako Rajha kot Prebila, da ni več poslanec, ampak da mora kot minister spoštovati poslance in odgovarjati na njihova vprašanja.Preberite tudi:(NSi) je pohvalil »izjemne uspehe slovenske diplomacije« ter Logarja še posebej, ker da mu je »v osmih mesecih uspelo nadoknaditi šestletni vakuum v odnosih z ZDA«.Opozicijski poslanci so bili nasprotnega mnenja. Rajh je menil, da je Janša »žalil naše strateške partnerje«, zavrnil pa je tudi oceno, da tviti predsednika vlade ne bodo imeli nobenih posledic.