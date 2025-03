Opozicija nad Goloba: »Zakaj plačujemo več, čakamo pa dlje?«

Kot smo poročali, je bila današnja seja državnega zbora zaznamovana s številnimi ključnimi vprašanji, med katerimi so izstopali problemi v zdravstvu, nepravilnosti pri javnih razpisih in slovensko-izraelski diplomatski odnosi. Poslanci so se prav tako pripravljali na tajno glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič.

Opozicija je nadalje ostro kritizirala vlado, medtem ko je premier Robert Golob zagovarjal reforme in ukrepe vlade.

Opozicija kritična, Golob brani reforme

Poslanka NSi Iva Dimic je opozorila, da kljub vse višjim prispevkom za zdravstvo državljani težko pridejo do pregledov. Ocenila je, da so se čakalne dobe v dveh letih podaljšale za 18 %. Golob je zagotovil, da vlada krepi javni zdravstveni sistem in izvaja reforme, ki naj bi prinesle izboljšave.

Sporen razpis agencije Spirit razveljavljen

Anže Logar je premierja vprašal o nepravilnostih pri razpisu agencije Spirit. Golob je priznal, da je bil razpis slabo izveden, a je vlada hitro ukrepala in ga razveljavila. Obljubil je, da bodo pripravili nova pravila, ki bodo preprečila morebitno korupcijo.

Izrael želi v Mariboru odpreti nov častni konzulat, a Golob je izrazil dvome o primernosti trenutka. FOTO: Leon Vidic/delo

Matej Tašner Vatovec je opozoril na incident, ko Izrael ni dovolil vstopa članom delegacije Evropskega parlamenta za odnose s Palestino. Izrael želi v Mariboru odpreti nov častni konzulat, a Golob je izrazil dvome o primernosti trenutka za takšno odločitev.

Predlog za razrešitev Sukičeve in ustavne spremembe

V torek bodo poslanci na tajnem glasovanju odločali o razrešitvi podpredsednice DZ Nataše Sukič, ki ji SDS očita zavajanje glede pokojninske politike. Ob koncu tedna bo na dnevnem redu tudi predlog za povečanje števila poslancev na 92, ki pa trenutno nima zadostne podpore.

Seja je pokazala napetosti med vlado in opozicijo, ključni izzivi pa ostajajo predvsem na področju zdravstva in transparentnosti javnih razpisov.