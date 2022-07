Opomin na genocid: izdelali so šest milijonov ladjic

Karizmatični profesor zgodovine in geografije na mariborski srednji ekonomski šoli in gimnaziji Boris Krabonja je tudi vodja neprofitnega humanitarnega društva Up-ornik. Pred dnevi je v prostorih Metalne na Teznu skupaj z ekipo odprl umetniško inštalacijo, ki spominja na koncentracijsko taborišče v poljskem Auschwitzu.

Kot opomin in opozorilo, kam lahko vodi človeška blaznost, je razstavljenih 6 milijonov ladjic iz papirja, ki ponazarjajo število pobitih Judov med drugo svetovno vojno. »Genocid je bil sistematičen in načrtovan. Odvijal se je pred očmi evropske javnosti, pa nanj ni reagiral nihče. Niti veliki Winston Churchill,« pravi Krabonja.

Pisma in fotografije izdelovalcev ladjic

Gre za ponovitveno akcijo, ki jo je Krabonja z ekipo postavil že pred devetimi leti. Tokrat je zbral 2,4 milijona ladjic, saj so akcijo predčasno prekinili. V letošnjo je bilo vključenih 150 različnih organizacij. Ladjice so prihajale iz vse Evrope. »Iz Portugalske, Španije, Francije, Srbije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Avstrije, pa jasno iz vse Slovenije. Izdelovali so jih tudi v Argentini in Indiji, a so nam poslali le fotografije, pošiljali jih niso, ker bi bile težave s transportom,« pojasnjuje Krabonja in vljudno prosi, naj mu jih nihče več ne pošilja, saj je že zdaj zbranih več kot 30 ton papirja.

Ideja se mu je porodila pred leti, ko ga je sodelavka v zbornici vprašala, ali si predstavlja, kaj je to šest milijonov. »Nisva si znala zamisliti, najprej sva govorila o kroglicah, fižolčkih. Potem pa sta dva malce razigrana učenca motila pouk in sem jima rekel, da ju bom poslal iz razreda, če si takoj ne najdeta zaposlitve. Oba sta vzela kos papirja in začela izdelovati papirnato ladjico.«

Krabonja je dolgo vodil skupine v Auschwitz na Poljskem: »Za menoj je več kot 60 obiskov, letos sem se od vodenja dokončno poslovil. Na svoj način. Mislim, da sem v spomin na te ljudi naredil dovolj, zdaj je čas za nove.« Umetniška inštalacija, ki resnično spominja na koncentracijsko taborišče, bo na ogled do konca decembra, obiskovalci se lahko najavijo prek UP-ornika.

2 meseca so postavljali inštalacijo.

Vstopnine ni, je pa tam šparovček za kakšen prostovoljni evro. Po zaprtju bodo ladjice končale v predelovalni industriji, Surovina bo za tono papirja odštela 145 evrov. Skupaj bodo torej zbrali okoli 5000 evrov in jih namenili socialno ogroženim.