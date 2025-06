Opolnoči nove cene goriv: bencin dražji, dizel skoraj nespremenjen

Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina se bo podražil za dva centa na 1,465 evra, liter dizelskega goriva in kurilnega olja pa ob znižanju trošarin za štiri cente na 1,498 evra oziroma 1,097 evra, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarino za dizelsko gorivo je vlada na današnji dopisni seji znižala z 0,45878 evra na liter na 0,43250 evra na liter, za kurilno olje pa z 0,19522 evra na liter na 0,16700 evra na liter. Trošarina za bencin ostaja nespremenjena pri 0,49693 evra na liter.