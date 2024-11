Operaterji na številki 112 bodo stavko zaostrili zaradi odnosa vlade

Sindikat ministrstva za obrambo in stavkovni odbor operaterjev na številki 112 vlado ponovno pozivata k ločenim pogajanjem za operaterje na številki 112. Kot so zapisali, ti stavkajo že 268 dni. Zaradi odnosa vlade pa bodo stavko še zaostrili.

Kot so poudarili v današnjem sporočilu za javnost, so ves čas stavke delovali odgovorno in zagotovili, da občani njihove stavke niso občutili. »Osnovne naloge smo vedno opravljali korektno, a zdaj smo prisiljeni v dodatne ukrepe, ker naše stavke vlada očitno ne jemlje dovolj resno,« so zapisali.

Tako bo grafični prikaz trenutnih dogodkov (javni zemljevid aplikacije SPIN) ostal prazen. Prav tako bodo ostali prazni informativni bilteni Centra za obveščanje Republike Slovenije, so napovedali.

Plače operaterjev zaostajajo za gasilskimi za vsaj tri plačne razrede

Preneha se tudi »programiranje sprejemnikov osebnega klica, ki so iz požarnega sklada dodeljeni gasilcem«. Prav tako trenutno ne izvajajo aktivnosti za vaje enot zaščite in reševanje, razen v primeru, ko vodstvo Uprave RS za zaščito in reševanje oceni, da gre za mednarodno vajo, so dodali.

V sindikatu navajajo, da kljub jasnim sklepom, sprejetim 28. februarja in 15. marca 2024, vlada ni začela ločenih pogajanj o uvrstitvi njihovih delovnih mest v ustrezne plačne razrede. Kot rok za to pa je bil po njihovih navedbah določen 13. oktober.

Kot so pojasnili, so razočarani, ker jih vlada »še vedno ne priznava kot enakovredne dispečerjem nujne medicinske pomoči in gasilcem dispečerjem«.

Plače operaterjev za plačami slednjih zaostajajo za vsaj tri plačne razrede, kar traja že od leta 2017, so zapisali v sindikatu in dodali, da bi te razlike za približno 140 zaposlenih zdaj lahko odpravili.