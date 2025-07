Opa! Ste videli, s kom je na kavču posedala Nika Kovač?

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je razkrila, da se »končno v parlamentu počuti nekoliko bolj domače.« Razlog pa srečanje z evropskim poslancem Matjažem Nemcem.

»Pomembno je imeti zaveznike«

Kot je dodala, so se pogovarjali o kampanji My voice, My choice, genocidu v Palestini in skupnih akcijah v EU Parlamentu.

»Pomembno je imeti zaveznike,« so ob skupni fotografiji članov inštituta in poslanca Nemca zapisali v Inštitut 8. marec.