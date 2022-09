Onino pero za Školjkine solze

Medijska hiša Delo je že sedemindvajsetič podelila literarno nagrado Onino pero, ki jo razpisuje uredništvo priloge Ona in revije Onaplus. Letošnji natečaj je potekal pod naslovom Ljubezen je vse, nanj se je odzvalo 105 avtoric in avtorjev. Bralci so za zmagovalno zgodbo izbrali Školjkine solze Darinke Kozinc.

Izbor desetih nominirancev je potekal pod budnim očesom žirije, v kateri so bile Sabina Obolnar, Valentina Smej Novak in Klavdija Miko in ki so finalno odločitev prepustile bralcem in bralkam One in Oneplus. Ti so odločili, kot rečeno, da je zmagovalka Darinka Kozinc z zgodbo Školjkine solze. Za nagrado je prejela Onino pero in 500 evrov, ki jih je podelila družba Delo.

Sabina Obolnar, urednica One in odgovorna urednica Oneplus ter onaplus.si, je dejala, da je bila letošnja tema Oninih zgodb ambiciozna in da je prepričana, »da smo z zgodbami dobili vpogled v presek časa. Upam, da si je vsak med nami, ki smo zgodbe brali, kaj zapomnil, in da bomo medosebne odnose postavili na novo ali jih obnovili ter postavili prave vrednote na pravo mesto.«

Medijska hiša Delo je podarila Onino pero 2022.

Filozofinja, založnica in publicistka Valentina Smej Novak je dodala, da se je naslov, ki je letos nagovarjal avtorice in avtorje, morda res najprej zdel na prvo žogo – Ljubezen je vse. »Ampak ljubezen je gonilo življenja, ki nas tudi v hudih časih nese naprej. Očitno je bil dovolj široko zastavljen, da je omogočal nastanek zgodb širokega spektra. In res smo takšne tudi prejeli.«

Darinka Kozinc, ki je Onino pero prejela že 2017., je dejala, da ga zelo ceni in tudi uporablja, ampak samo za posebne priložnosti.