Onesnažen zrak ogroža zdravje Slovencev, glavni krivec so lesena kurišča

Čeprav se nekateri kazalci onesnaženosti zraka v Sloveniji izboljšujejo, izzivi na tem področju ostajajo. To je bil eden od ključnih poudarkov dogodka, na katerem so deležniki razpravljali o novi evropski direktivi o kakovosti zraka. Kot so opozorili, bo za izpolnitev strožjih zahtev nujno okrepiti ukrepe.

Ambiciozni cilji nove evropske zakonodaje

Direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje Tanja Bolte je poudarila, da nova direktiva, ki je začela veljati decembra lani, prinaša ambiciozne cilje. »Veliko ukrepov na ravni države, ki delujejo, že imamo. Glede na novo direktivo in cilje, ki jih moramo doseči do leta 2030, pa bo treba ukrepe okrepiti in modificirati,« je povedala. Dodala je, da pri tem računajo tudi na aktivno vlogo občin in drugih deležnikov.

»Prepričana sem, da lahko z usklajenim delovanjem dosežemo napredek, ki bo ključen za področje kakovosti zraka in za boljše, lepše okolje,« je dodala Bolte.

PM delci in ozon še vedno velika težava

Stanje in trende kakovosti zraka v državi je predstavila Tanja Koleša iz Agencije RS za okolje. Kot je opozorila, je ena večjih težav prekomerna onesnaženost z ozonom. Medtem ko se raven delcev PM 10 zmanjšuje, se v času kurilne sezone še vedno beležijo presežene dovoljene dnevne mejne vrednosti.

Poleg tega v zraku občasno zaznajo visoke ravni dušikovih oksidov. Ravni žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida pa so večinoma pod pragom zaznave.

Nova pravila: nižje meje in novi kazalniki

Po besedah Koleše trenutno vrednotenje meritev še vedno poteka po stari zakonodaji, nova pravila pa bodo začela veljati leta 2030. »Največja razlika je pri delcih PM 2,5. Poleg znižanja letne mejne vrednosti se uvaja tudi dnevna mejna vrednost, ki je doslej ni bilo,« je pojasnila.

Če bi strožji standardi že veljali, bi bila v letu 2024 letna mejna vrednost za PM 2,5 presežena na vseh urbanih merilnih mestih.

Glavni krivec: zastarela kurilna naprava in les

Kot je povedala Koleša, so glavni vir teh delcev individualna kurišča, zlasti zaradi izgorevanja lesa v zastarelih napravah. »Mala kurišča so leta 2021 k skupnim izpustom PM 10 prispevala več kot 50 odstotkov,« je poudarila. Zato bo za zadostitev novi direktivi potrebno zmanjšati prav lokalne izpuste.

Nova zakonodaja poleg tega uvaja spremljanje dodatnih onesnaževal, kot so črni ogljik, ultrafini delci, amoniak in oksidativni potencial delcev.

Rok se nezadržno približuje

Na nujnost hitrega ukrepanja je opozorila tudi Špela Žohar z ministrstva za okolje. »Države morajo do začetka januarja 2030 izpolniti nove standarde. To bo za določena onesnaževala zelo zahtevno, zato moramo začeti izvajati ukrepe čim prej,« je dejala.

Dodala je, da bo Evropska komisija ustreznost standardov preverjala že konec leta 2030. Države bodo v nekaterih primerih lahko zaprosile za odlog do konca leta 2029, denimo za delce PM, dušikov dioksid in benzen.

Zdravje ljudi je na kocki

Predsednik sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Simon Dovrtel je izpostavil, da je veliko naprav v Sloveniji zastarelih. »Uporablja se neustrezen les, pogosto se kuri tudi smeti. Naprave se ne vzdržujejo redno, še vedno je mogoče kupiti tudi neustrezne peči,« je opozoril.

Majda Pohar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poudarila, da je onesnažen zrak eno največjih okoljskih tveganj za zdravje. »Izpostavljena je celotna populacija, zlasti ranljive skupine,« je dejala in izpostavila pomen preventivnega spremljanja onesnaženosti zraka.

Današnji dogodek je potekal v organizaciji Instituta Jožef Stefan in ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Vključil je tudi predstavitve deležnikov s področja prometa in prostorskega načrtovanja – področij, ki bodo v prihodnjih letih igrala ključno vlogo pri uresničevanju ambicioznih ciljev čistejšega zraka v Sloveniji.