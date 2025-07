Ona: »Ni dovolj alkohola, da bi iz njega naredil možatega moškega«. On: »Ni psihiatra, ki bi jo pozdravil« (VIDEO)

Predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec iz SDS, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je danes odločil DZ. Da je primeren, je glasovalo 34 poslancev, nasprotnega mnenja pa jih je bilo 39.

Poslanci sprejeli težko pričakovani podnebni zakon DZ je danes z 51 glasovi za in 30 proti po skoraj dveh letih usklajevanj potrdil podnebni zakon, ki določa doseganje podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2045. Podprli so ga tudi v Levici, kjer so sicer znova izrazili razočaranje zaradi premajhne ambicioznosti zakona. Opozicija je bila kritična predvsem do rokohitrskega sprejemanja zakona.

Seveda je bila debata burna, najprej je počilo med poslanci SDS in poslanko Svobode Tamaro Vonta in ko jo je branila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je Žanu Mahniču (SDS) dejala, da »ni dovolj alkohola, da bi iz njega naredil možatega, plečatega moškega«.

In še: . »Tako da ga ni alkohola, ki bi ga jaz spila dovolj, da bi se vi lahko primerjal s tistim, ki ga tako radi imenujete in ki ste enkrat rekli, da se celo počutite kot on. Kaj ni smešno?«

On pa ji zabrusil, da »ni psihiatra, ki bi jo pozdravil«.