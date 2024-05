On je prvi Slovenec na tem položaju, oglasili sta se Pirc Musarjeva in Fajonova

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je na današnji plenarni seji za svojega predsednika izvolilo slovenskega sodnika Marka Bošnjaka. Prvi Slovenec na tem položaju je izvolitev za STA označil kot velik izraz zaupanja svojih kolegov, pa tudi za priznanje Slovencem kot narodu in Sloveniji kot državi.

»V času svojega mandata bom skušal narediti, kar je mogoče za to, da bo sodišče še utrdilo svoj položaj efektivnega varstva človekovih pravic v Evropi, da bo navznoter koherentno in močno, navzven pa tudi prepričljivo pri svoji misiji,« je napovedal.

Ob tem je Bošnjak poudaril, da gre za najvišjo funkcijo v sistemu evropskega varstva človekovih pravic. To po njegovih besedah prinaša tudi veliko odgovornost.

Čestitke Pirc Musarjeve in Fajonove

Bošnjaku je ob izvolitvi za predsednika ESČP danes čestitala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, je to velik uspeh in priznanje ter znak zaupanja slovenskemu sodniku, ki je prvi Slovenec na tem položaju. Ob tem mu je zaželela uspešno delo.

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je njegovo imenovanje označila kot »še en velik uspeh in priznanje slovenski pravni stroki in Sloveniji, ki je v svetu prepoznana kot glasna in vztrajna zagovornica spoštovanja in varovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin«. Fajon je v objavi na omrežju X Bošnjaku prav tako čestitala za ta izjemen uspeh in ob tem izrazila prepričanje, da bo to odgovorno delo odlično opravljal.