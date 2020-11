Omislil si je letalo za otroško zabavo

Želim si, da bi v letalo namestili plezalne stene in tobogane.

Prikolica na daljinsko upravljanje

DRAGO PERKO Krila so naložili na drugi kamion.

DRAGO PERKO Zdaj sta pri hotelu parkirana dva jeklena ptiča.

Potniško letalo bombardier CRJ 900 je bilo izdelano leta 1996, letelo pa je za poljsko družbo.

Konjski posli

Lani v Dolenjske Toplice

Lani avgusta so prav tako prevažali letalo z Brnika na Dolenjsko. Podjetje FerroČrtalič je kupilo kanadsko letalo bombardier CRJ 200ER. Transport, dobrih 33 metrov v dolžino (od tega je letalo merilo 27 metrov), je opravilo podjetje Floro Transport. »Letalo bo namenjeno našim raziskavam in razvoju, namenili ga bomo testiranju in izobraževanju,« je povedala direktorica družinskega podjetja Mojca Črtalič.

Prvo že ima

Minule dni je dogajanje na Dolenjskem zaznamoval prihod jeklenega ptiča, ki je svoj novi dom našel streljaj od Novega mesta. »Nikoli še nismo vozili aviona.nas je poklical in povprašal, ali bi lahko to naredili,« podjetnikiz Novega mesta pojasni, kako se je začel prevoz 35 metrov dolgega letala z Letališča Jožeta Pučnika v predmestje Novega mesta, na Brezovico 50, tam nad avtocesto, ki povezuje Ljubljano in Zagreb.»To je bil poseben transport, tako zaradi višine kot širine in dolžine,« nadaljuje Zvone, ki pove, da je s šoferjemprišel na Gorenjsko, kjer jih je že pričakal za transport pripravljeni avion. Naložili so ga na prvi kamion nemške znamke Man in 40-metrska kompozicija je odrinila proti Dolenjski.»Potrudili smo se, da je prevoz potekal tako, kot je treba,« pravi Zvone. »Pot ni bila zahtevna, vozili smo s hitrostjo 80 kilometrov na uro. Z Brnika smo šli ob osmi uri, po slabih dveh urah smo bili na cilju,« nadaljuje voznik Robert Maznik, ki potrdi, da je bilo nekaj več pozornosti treba nameniti le zavijanju. »Zadaj smo imeli prikolico, ki sem jo upravljal z daljincem, vozil pa sem se v spremljevalnem vozilu,« Zvone Struna pojasni, kako so zavijali in kako so zagotovili varen prevoz 35 metrov dolgega letala. V spremstvu so bili tudi policisti, ki so vse pozorno spremljali. Na drugi kamion so naložili krila.Idejni oče selitve letala pa je Franci Rifelj, lastnik Hotela Dolenj’c, kjer je avion našel svoj dom. »Koronačas je, nekaj je treba narediti. Odločili smo se, da pripeljemo še en avion in v njem naredimo otroško zabavišče in se tako pripravimo na čase, ko bomo spet odprti,« podjetno pove Rifelj, ki še razkrije, da so jim letalo podarili poslovni prijatelji iz ZDA, ki servisirajo letala v Sloveniji, slovensko-ameriško poznanstvo pa temelji tudi na skupni ljubezni do konj. Franci jih premore ducat. Prav to znanstvo pa jim odpira številne poti in vrata. »Pred dvema mesecema je priletel iz Miamija. Naša naloga, pa tudi strošek, je bila, da ga pripeljemo. Hvaležni smo našim partnerjem, ker so nam to letalo podarili. Še štiri imajo, morda bomo pripeljali še eno,« nadaljuje Franci. »Moji otroci in vnuk imajo ogromno idej, ambicij in vizijo.Hči je direktorica hotela, zato so bili veseli, da smo se odločili za to potezo,« še doda Franci, 10-letni vnuk, ki obiskuje OŠ Bršljin Novo mesto, pa je že poln idej o tem, kaj vse bodo postavili v letalo. »Želim si, da bi vanj namestili plezalne stene in tobogane,« smeje doda Žan.Dolenjski hotelir eno letalo že premore, dobro leto in pol je pri hiši, zdaj v njem urejajo apartma in čakajo na boljše čase, da se hotel spet odpre. »To manjše letalo je leta 1991 po Sloveniji vozilo slovensko zastavo,« razkrije Franci in se zahvali še vsem, ki so pomagali pri transportu.