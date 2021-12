Omikronu ne bo ušel nihče

Bodimo solidarni drug do drugega in si za novo leto podarimo čim bolj normalno leto 2022. To je sporočilo, ki ga nosi akcija cepilnih dni, s katero bodo do vključno četrtka z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami poskušali dvigniti precepljenost prebivalstva proti covidu-19.

Upanje o upadanju števila okužb je razbil omikron, najbolj nalezljiva različica virusa do zdaj. Širi se s hitrostjo ošpic. Veliko evropskih držav, kjer so ukrepe še zelo omejili, spet uvaja ali razmišlja o delnem ali popolnem zaprtju javnega življenja. Kako bo pri nas, še ni znano, vendar stroka svari pred novim hudim valom. Ocenjujejo, da se bo z virusom zdaj gotovo srečal vsak, zlasti so ogroženi necepljeni.

Nova grožnja

Nacionalno akcijo je odprl Janez Poklukar, ki je prejel poživitveni odmerek. FOTO: Twitter

»Cepivo je tisto, kar nas pelje v bolj vzdržne razmere in čim bolj normalno življenje, zdaj pa smo vam ga pripeljali pred vaša vrata,« je k cepljenju pozval minister za zdravjein s prejemom poživitvenega odmerka včeraj odprl nacionalno cepilno akcijo pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto. Čeprav v preteklih dneh spremljamo postopno upadanje okužb, se je pojavila nova grožnja v obliki kužne različice omikron, ki evropskim državam že kaže zobe, v Angliji je postala celo že prevladujoča, širi pa se tudi pri nas. Doslej so namreč potrdili 20 primerov omikrona, še skoraj sto oseb pa je zaradi te variante v karanteni.

Do četrtka bo 62 cepilnih centrov delalo s podaljšanim delovnim časom od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj, okrepljena bo tudi prisotnost mobilnih enot na terenu. K cepljenju pristopamo brez naročanja, povsod je omogočena izbira cepiva. Tako ga želijo omogočiti tudi tistim, ki se doslej zaradi prezaposlenosti ali drugih obvez niso utegnili, prvi odzivi s terena pa so pokazali, da je bila odločitev za akcijo korak v pravo smer. V prvi uri so na Bledu včeraj cepili 15 oseb, v Kranju pa se jih je že zjutraj cepilo več kot 80.

»Šteje vsak dan in vsak izmed nas. Uspeh je vsak, ki pride na prvi, drugi ali tretji odmerek,« Poklukar poudarja, da je odločitev ZA še toliko pomembnejša z omikronom med nami. O slednjem se strokovnjaki sicer učijo iz dneva v dan, da trenutno težko napovedujejo, kaj bo prinesel, a začetna spoznanja kažejo, da je izjemno nalezljiv, problem pa predstavlja tudi zaščita cepljenih z vektorskimi cepivi zoper omikron. »To je še razlog več, da vsi, ki smo bili cepljeni z vektorskimi cepivi, ponovno pristopimo k cepljenju,« je dejal in pojasnil, da s prvim odmerkom vzpostavimo imunost, z drugim smo polno cepljeni, s tretjim pa dvignemo imunost.

Cilj akcije je doseči 98-odstotno precepljenost starejših od 50 let in 80-odstotno celotne populacije.

Pogoj PC?

Cilj akcije je doseči 98-odstotno precepljenost starejših od 50 let in 80-odstotno precepljenost celotne populacije. Težko predstavljiv in težko dosegljiv cilj, sploh ker je trenutno polno cepljenih 55,9 odstotka vseh Slovencev, a hkrati je to edina pot, da bomo v letu 2022 približno normalno živeli, pravi minister. Še dodatno, ker se bo verjetno v prihodnosti še bolj vneto razvijala razprava o obveznem cepljenju in pogoju PC. »Zagotovo pa se bližamo trenutku, ko bo treba povedati, kakšen bo v bodoče status necepljenih v naši družbi,« je povedal Poklukar. Že danes se bo glede nadaljnjih epidemioloških ukrepov sestala posvetovalna skupina, ki na mizi nima dodatnega sproščanja, kvečjemu morda kakšen dodaten preventiven ukrep.

V soboto so ob opravljenih 2263 PCR-testih potrdili 767 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 701 covidnega bolnika, od tega jih intenzivno nego potrebuje 216. Umrlo je 13 bolnikov. Sicer pa je bilo v Sloveniji do včeraj s sekvencioniranjem potrjenih šest okužb z omikronom, še 14 pa s PCR-metodo. Poleg tega je v povezavi z omikronom ​92 oseb v karanteni. »Omikron je del našega življenja in prav je, kar nam sporoča zdravstvena stroka, da se na to pripravimo,« je Poklukar še enkrat pozval k cepljenju.