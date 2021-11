Omikron že pri naših sosedih, to sporoča Fafangel

Boj z epidemijo covida 19 po vsem svetu je v zadnjih dneh dodatno zaostrila nova različica koronavirusa – omikron. Svetovna zdravstvena organizacija jo je označila za skrb vzbujajočo, saj naj bi bila bolj nalezljiva kot druge. Prve primere te južboafriške različice so že potrdili v Evropi: v Veliki Britaniji, Belgiji, Nemčiji, na Češkem, pa tudi pri Italijanih. Kot je sporočil italijanski inštitut za javno zdravje, gre za potnika iz Mozambika. »Bolnik in člani njegove družine so v dobrem zdravstvenem stanju.«

V Münchnu so potrdili prva dva primera omikrona. Oba potnika sta 24. novembra prispela z letalom iz Južne Afrike. Okužbe s to različico so doslej odkrili že Južni Afriki, Bocvani, Hongkongu in Izraelu.

Na Otoku že ukrepali

Velika Britanija bo od vseh potnikov, ki vstopijo v državo, zahtevala, da gredo v izolacijo, dokler ne bo njihov test PCR na okužbo z novim koronavirusom negativen, je napovedal britanski ministrski predsednik Boris Johnson. V Veliki Britaniji so prav danes potrdili prva dva primera nove različice novega koronavirusa omikron. »Moramo ukrepati in uvesti nova pravila testiranja.« Doslej so morali vsi britanski državljani in tujci, ki so vstopili v Veliko Britanijo, opraviti test PCR dan ali dva po prihodu v državo.

Omikron tudi na Češkem in v Avstraliji, Izrael zapira meje za vse tujce Oblasti na Češkem in v Avstraliji so potrdile prve primere različice novega koronavirusa omikron v teh državah. Izrael bo za omejitev širjenja nove različice danes zaprl meje za vse tujce. Tudi okuženi potniki z letal, ki sta se na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, imajo po navedbah oblasti verjetno to različico. STA

Blaga oblika bolezni

Na twitterju je svoje mnenje o različici razkril epidemiolog Mario Fafangel. Poobjavil je izjavo predsednice južnoafriške zdravstvene organizacije o tem, da omikron pri cepljenih povzroča le blago obliko bolezni, brez izrazitih simptomov. Angelique Coetzee je tudi poudarila, da za zdaj okuženi niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja. Drugače je z necepljenimi, med katerimi da je več primerov hospitalizacij.