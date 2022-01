Omikron kaže zobe: to je katastrofalno novo število primerov

Napovedi strokovnjakov o skokovitem porastu okužb zaradi omikrona se uresničujejo. Potem ko smo včeraj že zabeležili nov rekord okužb (5.164), je današnji skok števila novih primerov še bolj izrazit. Po neuradnih podatkih naj bi na včerajšnjih PCR-testiranjih odkrili več kot 7.000 novih primerov.

Prvič v epidemiji koronavirusa smo včeraj zabeležili več kot 5.000 novih primerov, delež pa je bil prvič več kot 50-odstoten. Zaradi povečanja obremenitev na vstopnih točkah so bolj obremenjeni tudi laboratoriji, ki brise nato analizirajo. Po ministrovih podatkih so slovenski laboratoriji trenutno skupno zmožni analizirati do 16.000 PCR-testov na dan. Na ministrstvu tudi na tem področju iščejo rešitve za povečanje kapacitet.

Porasta novih primerov se najbolj bojijo v bolnišnicah. Število hospitalizacij že narašča, so včeraj opozorili v UKC Ljubljana. Še večjo težavo pa v največji slovenski bolnišnici predstavlja pomanjkanje kadra zaradi številnih karanten, zato so se že odločili za možnost, da na delo pokličejo tudi tiste zaposlene, ki so bili v visokorizičnem stiku, a so asimptomatski.