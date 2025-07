Napičil »skrajno leve podpornike Hamasa«, dobil pa »Odgovor zaskrbljenemu državljanu Janezu Janši«

Poročali smo že, da je vlada sprejela odločitev, da izraelska ministra Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča razglasi za nezaželeni osebi.

To pa zato, ker po mnenju vlade z genocidnimi izjavami spodbujata nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev.

Razvneta debata ob odločitvi vlade da izraelska ministra Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča razglasi za nezaželeni osebi. FOTO: Eduardo Munoz Reuters

Vodja opozicijske SDS Janez Janša je na omrežju X zapisal, da tega ukrepa ni sprejela Slovenija, temveč vlada, ki jo je opisal kot »skupino skrajno levih podpornikov Hamasa«. »Vsi ostali menijo, da je to dejanje povsem neprimerno in neodgovorno,« je še dodal.

Na Janševe besede so se odzvali v Levici z zapisom Odgovor zaskrbljenemu državljanu Janezu Janši. »Ko Janša izjavi, da ukrepov proti Izraelu ne izreka Slovenija, ampak peščica skrajnežev, ki je ugrabila državo, je to popolnoma legitimen argument. Ko politike voditeljev ne uživajo podpore ljudstva, je pravilno govoriti o ugrabitvi države. Ko je recimo Janševa vlada zaplinjevala ljudi, jih zapirala znotraj občinskih meja, nadlegovala dostavljalce in ropala blagajno v času korone, pri tem ni uživala podpore ljudi in je vsekakor šlo za ugrabitev. Vprašanje je torej, ali ljudje podpirajo trenutno politično usmeritev glede Palestine in Izraela? Smo mala država, večkrat okupirana, nikdar pa imperij, ki bi napadel svojega soseda. Nasprotno, smo dediči tradicije neuvrščenih ter imamo vzgojen čut za globalno pravičnost in solidarnost z zatiranimi. Še na svojo himno smo lahko ponosni, kar bi SDS lahko vedel, ko stalno govorijo o sebi kot o domoljubih in Levici kot sovražnici domovine. Če biti solidaren s Palestinci pomeni biti skrajen, potem smo skrajneži vsi, velika večina prebivalcev te države.«

Janez Janša.FOTO: Jože Suhadolnik

A Janša vztraja pri svoje, saj piše: »Levičarji oprali 2 milijardi $ za Iranski režim v NLB v času trojnih sankcij. Prepovedali vstop v ministrom Izraela. In nikomur drugemu. Niti Putinu, niti ruskim agresorskim generalom, niti teroristom Hamasa. Niti enemu. Zgolj ministrom Izraela. Vse jasno?«