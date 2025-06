Omejitev tovornega prometa čez poletje tudi ob sobotah

Od danes do vključno 7. septembra bo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, poleg nedelj in praznikov veljala tudi ob sobotah. Ob sobotah bo veljala od 8. do 13. ure (na določenih primorskih cestah od 6. do 16. ure), ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro.

Po državi se medtem nadaljujejo dela na cestnem omrežju. Na gorenjski avtocesti bo po podatkih prometnoinformacijskega centra do 15. julija zaprt priključek Šentvid v obe smeri. Obvoz je tudi za vozila brez vinjete dovoljen po avtocesti od Broda do priključka Ljubljana Šiška oziroma do izvoza na Celovško cesto, vendar samo v tej smeri.

Primorska avtocesta bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani v noči na nedeljo med polnočjo in 5.30 zaprta. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Popolna nočna zapora bo tudi na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Novi Gorici, in sicer od torka od 23. ure do srede do 4. ure.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice promet do konca septembra v obe smeri poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu medtem ne bo več popolnih zapor. Predvidoma do torka bo promet potekal izmenično enosmerno, nato bodo dela zaključili.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj pot po možnosti načrtujejo zunaj predvidenih prometnih konic, pred potjo pa naj preverijo razmere na cestah. Vozijo naj previdno in strpno ter spoštujejo prometno signalizacijo.