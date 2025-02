Da ljudje včasih potrebujemo številke, da dojamemo razsežnosti sprememb, nam priča nova, slovenska prigoda v poskusih urejanja razmerij med naravo in človekom. Prejšnji teden je potekala 14. seja Podnebnega sveta (PS), ki je neodvisno znanstveno posvetovalno telo vlade za podnebno politiko. Štiri od devetih članov (vsi doktorji raznih znanosti) predlagajo univerze, tri Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dva sta iz nevladnih organizacij. Težava je znana: delež izpustov toplogrednih plinov raste. Rešitev? »Med pregledom možnih ukrepov s področja transporta so člani predlagali spremembe ...