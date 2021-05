Olimpijska bakla krenila na pot po Sloveniji proti Tokiu! (VIDEO)

V Bovcu je včeraj potekala slovesna prireditev, s katero so organizatorji na pot po Sloveniji pospremili olimpijsko baklo, znanilko olimpijskih iger (OI) v Tokiu. Od 3. maja pa do 23. julija bo na poti po Sloveniji, v 81 dneh pa bo obhodila vseh 212 slovenskih občin.V preteklih dneh je olimpijsko baklo šesterica gorskih reševalcev iz društev GRS iz Zgornjesavske doline ponesla celo na vrh Trigčava. Plamenica, ki simbolizira tako Triglav kot jekleno voljo naših vrhunskih športnikov, se je povzpela kar 2866 metrov visoko, saj je bilo na vrhu še dobra dva metra snega. Ekipo na vrhu so sestavljali nekdanji smučarski skakalec in olimpijec, udeleženec zimskih OI v Calgaryju 1988, terin snemalec, v dolini pa je za logistiko skrbel predsednik GRS MojstranaPo prihodu v dolinu Vrat so jo predali nekdanji alpski smučarki in dobitnici bronaste olimpijske kolajne iz Lillehammerja leta 1994