Olimpijka starejšim podelila medalje

V Domu starejših občanov Grosuplje svoje varovance animirajo s številnimi aktivnostmi, tudi športom, s čimer vzdržujejo njihovo gibalnost in podaljšujejo življenjsko moč. Pred dnevi so tako organizirali tudi domske olimpijske igre, v katerih je sodelovalo kar 42 stanovalcev.

Med seboj so se pomerili v štirih različnih disciplinah: kegljanju, metu na koš, vožnji z vozički in igri štiri v vrsto. Kot se spodobi, so zaključek iger pospremili s prireditvijo, na kateri je domske oskrbovance presenetila olimpijka, rojena Grosupeljčanka, Maruša Mišmaš Zrimšek.

Pomerili so se v različnih disciplinah.

Ena najboljših tekačic na svetu je svoje športne uspehe okronala s šestim mestom na 3000 metrov z zaprekami na minulih olimpijskih igrah v Tokiu. Vzela si je čas za varovance doma in jim na dolgo in široko pripovedovala o svoji karierni poti, odgovorila pa je tudi na množico vprašanj, ki so kar drla iz stanovalcev. Na zaključni slovesnosti je olimpijka še podelila odličja najboljšim domskim športnikom in starostnikom za lep čas narisala nasmeh na obrazih.