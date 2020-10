Okuženim zapornikom sadje in šah

»To nikakor ni navadna gripa. Upam, da bo kmalu na voljo cepivo. In prav zato je pomembna preventiva. Nosite maske in vzdržujte ustrezno razdaljo. Vsaka dodatna zaščita zmanjša možnost za okužbo.« Tako danes, en mesec po odkriti okužbi z novim koronavirusom, vsem na srce polagata Špela in Davor Tavčar iz Škofje Loke. »Dva tedna sva ležala na polno. Od petega do enajstega dne po okužbi je bilo najbolj hudo. Misliš si, kot da gledaš neki čudaški film,« se tistih težkih trenutkov spominja Davor, po poklicu programer, v prostem času tudi basist pri škofjeloški skupini Chatte Noire. Še danes ne more pozabiti, kako je kar ...