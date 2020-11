Okuženih skoraj 2000 stanovalcev ter skroraj 800 zaposlenih

V ponedeljek smo zabeležili novih 1388 primerov okužbe s koronavirusom. Opravljenih je bilo 5326 testiranj, delež pozitivnih testov pa je bil 26-odstotni. Za posledicami okužbe s covidom-19 je umrlo 45 ljudi. Zaskrbljujoče pa je predvsem, da beležimo velik porast okužb med starostniki, predvsem v domovih za starejše. V domovih smo imeli do 4. oktobra 242 okužb, do 15. novembra pa že 4802 okužbi. Trenutno je aktivno okuženih 1.962 stanovalcev. Med zaposlenimi je trenutno okuženih 797 oseb, včeraj še 53 na novo okuženih zaposlenih.»Vdori okužb v domove za starejše nas izjemno skrbijo, ker so tamkajšnji stanovalci bolj ranljivi in se ponavadi soočajo s težjim potekom bolezni,« je glavni govorec vladein dodal, da pride največ vnosov okužb v domove s strani zaposlenih.Do vnosa virusa v DSO pride zaradi človeškega faktorja, je dejal Kacin. Zelo pomembno je, da se vsi, prav si, držimo priporočil in upoštevamo samozaščitne ukrepe, je poudaril.