Okuženi trije zdravniki, ki delajo na urgenci

Tri nove okužbe s koronavirusom naj bi se pojavile v mariborskem UKC. Gre za tri zdravstvene delavce, ki kažejo vse znake okužbe, poroča portal 24ur. O okuženih zdravstvenih delavcih poročajo tudi na portalu Maribor24, kjer pišejo, da so okuženi najmanj trije in da so testiranja še v teku. Okuženi naj bi bili zaposleni v enoti NMP ZD dr. Adolfa Drolca Maribor kot tudi v UKC Maribor. V obeh ustanovah trenutno potekajo obširno zbiranje kontaktov okuženih in testiranja vseh zaposlenih, iščejo pa tudi izvor okužbe.V nedeljo so ob 300 testiranjih v Sloveniji odkrili štiri nove okužbe z novim koronavirusom, eno v Ljubljani in tri v občini Ravne na Koroškem. V Sloveniji so doslej skupaj potrdili 1585 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo je 111 ljudi s covidom 19. V bolnišnici je bilo zaradi tega osem oseb, med njimi ni nobenega na intenzivni negi.Po uradnih podatkih je bilo junija v Sloveniji 44 vnosov okužb iz tujine: od tega 16 iz Srbije, 15 iz BiH, šest s Kosova ter po ena iz Hrvaške, Rusije, Kazahstana, Švedske, ZDA, Avstrije in Nemčije.