Okužena sodelavka v domu za ostarele

Direktorica Doma starejših občanov (DSO) SeneCura Radenci (nekdanji Dosor) Jasmina Štandeker je potrdila, da so danes prejeli potrditev, da je ena zaposlena (izven zdravstvene nege in socialne oskrbe) v domu v Radencih okužena s koronavirusom. Omeniti kaže, da v omenjenem domu doslej niso imeli nobenih težav z okužbami. Zato so sedaj uvedli karanteno za potrebno osebje in sprejeli številne poostrene ukrepe, med drugim zaprtje hiše za vse obiskovalce in zunanje partnerje ter omejitev gibanja v hiši.



»Spoštovani stanovalci, svojci, kolegi, prijatelji, žal smo danes prejeli potrditev, da je ena zaposlena (izven zdravstvene nege in socialne oskrbe) v našem domu v Radencih okužena s koronavirusom. Takoj po potrditvi smo, usklajeno z epidemiologom NIJZ ter s strokovnimi navodili, uvedli karanteno za potrebno osebje in sprejeli številčne poostrene ukrepe za zaščito vseh stanovalcev in zaposlenih, med katere spada do nadaljnjega tudi zaprtje hiše za vse obiskovalce in zunanje partnerje ter omejitev gibanja v hiši. Naš tim je za preprečevanje in morebitno nadaljnje soočanje z okužbo dobro pripravljen in preskrbljen z vsem potrebnim. Oskrba naših dragih stanovalcev poteka še naprej tekoče in zagotavljamo vam, da se bo vsakdo izmed nas v tem času z veliko mero prizadevnosti zavzemal za njihovo dobro počutje in zaščito. O nadaljnjem razvoju vas bomo sproti obveščali in se že vnaprej zahvaljujemo za podporo in razumevanje,« je zapisala Jasmina Štandeker, direktorica SeneCura DSO Radenci.