Okužen zaposleni v Tešu, v podjetju mirijo

V torek je bila potrjena okužba z novim koronavirusu pri sodelavcu družbe Teš, so sporočili iz Termoelektrarne Šoštanj in dodali, da okuženi ni bil v stiku z nikomer od ostalih zaposlenih.V torek je bilo sicer v Sloveniji potrjenih 29 novih okužb, četrti dan zapored pa je ena oseba umrla Okuženi v Tešu v zadnjem obdobju zaradi že predhodne bolniške odsotnosti zaradi druge bolezni ni bil v stiku z nikomer od ostalih zaposlenih v termoelektrarni, so še sporočili in dodali, da okužba nima vpliva na varnost, stabilnost in zanesljivost proizvodnje električne in toplotne energije v Tešu za gospodinjstva, ustanove in gospodarske subjekte.V Tešu so že februarja letos ob pojavu covida 19 v Sloveniji uvedli vrsto preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s tem in podobnimi virusi. Med drugim od marca 2020 ob vstopu v poslovno zgradbo merijo telesno temperaturo, v prostorih družbe je poleg spoštovanja higiene rok obvezno nošenje zaščitnih mask, ob ponovnem porastu okužb v Sloveniji pa so 18. junija ponovno uvedli obvezno vzdrževanje varnostne razdalje med zaposlenimi in omejili zunanje stike.