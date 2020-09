Okužbi na osnovni šoli v Kranju

Že v prvih dneh več okužb

Model B

Okužbo z novim koronavirusom so odkrili še na eni izmed slovenskih osnovnih šol. V soboto je bila OŠ Matija Čopa Kranj obveščena, da je bila okužba potrjena pri dveh njihovih strokovnih delavkah O okužbah so obvestili ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, občino ter starše vseh učencev na šoli in stopili v stik z epidemiologinjo. Ta naj bi jim po naših informacijah povedala, da dodatni ukrepi za zdaj niso potrebni, saj ena od strokovnih delavk sploh ni bila v stiku z učenci, druga pa je bila med poukom ves čas zaščitena z masko in je upoštevala vsa navodila in priporočila NIJZ. Šola je starše pozvala, naj v naslednjih dveh tednih opazujejo zdravstveno stanje svojih otrok, in če se pri njih pojavijo simptomi okužbe, naj pokličejo osebnega ali dežurnega zdravnika, da jim bo dal navodila.Okužbe so doslej potrdili pri enem izmed učencev na OŠ Sava Kladnika Sevnica in na III. gimnaziji Maribor. V Slivnici je otroka v šolo pospremil starš, ki je kasneje ta dan dobil pozitiven izvid, v 1. osnovni šoli v Rogaški Slatini pa je okužena kuharica.Okužbe se pojavljajo tudi v vrtcih. Tako so vrtec v Sevnici epidemiologi obvestili, da je pri njih okužena oseba, v karanteni je 35 otrok in pet strokovnih delavcev. V četrtek so zaradi okužb zaprli podružnično šolo Trnava in vrtec v Trnavi, ki sodita v sklop Zavoda OŠ Braslovče.Šolarji so v novo šolsko leto vstopili po t. i. modelu B. Ta predvideva, da bodo morale šole zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci različnih oddelkov, redno umivanje rok in zračenje prostorov. Malica bo potekala v učilnici, za kosilo pa bo treba določiti urnik oziroma število učencev, ki so lahko istočasno v jedilnici. NIJZ je izdal priporočila, naj šolarji nosijo maske v skupnih prostorih. Model tako predvideva, da gre v primeru odkritja okužbe, v karanteno le tisti razred, kjer so odkrili okužbo, ne pa vsa šola.