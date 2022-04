Okužbe kar ne pojenjajo: toliko so jih odkrili na novo

V ponedeljek so v 1785 PCR-testih in 16.172 hitrih antigenskih testih potrdili 3400 novih okužb s koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida 19 na navadnih oddelkih zdravijo 143 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida 19 potrebuje 26. Umrlo je šest bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi covida je na navadnih oddelkih hospitaliziranih osem bolnikov manj kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa potrebujeta dva covidna bolnika manj.

Skupno je hospitaliziranih 355 oseb s potrjeno okužbo (zaradi covida in s covidom). Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 38.

V Sloveniji je 34.915 primerov okužbe, kar je 1564 manj kot dan prej. V ponedeljek so potrdili 2598 okužb več kot v nedeljo in 1012 manj kot prejšnji ponedeljek. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2230, kar je 147 manj kot dan prej. Upada tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 1654, kar je 74 manj kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 cepljenih 1.264.693 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.247.