Okužba z novim koronavirusom v poslanski skupini SD

Z novim koronavirusom je okužen poslanec SD Soniboj Knežak, so sporočili iz poslanske skupine SD in pojasnili, da Knežak upošteva vsa priporočila NIJZ. V samoizolaciji pa zaradi tega po njihovih navedbah ni nobeden iz poslanske skupine, saj ni bil Knežak z nikomer v stiku. Okužbo so potrdili že pri več poslancih iz različnih poslanskih skupin. Se pa doslej okužba med poslanci ni dodatno razširila.



Spremenjeni poslovnik DZ sicer omogoča tudi zasedanje parlamenta na daljavo, doslej so možnost prisostvovanja seji na daljavo izkoristili posamezni poslanci.