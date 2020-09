Pri eni od oseb, zaposleni v strokovnih službah poslanske skupine, je bil potrjen covid 19, so danes sporočili iz poslanske skupine Levica. Dodali so, da ima oseba odrejeno karanteno, zaposleni, s katerimi je bila v stiku, pa so preventivno na delu od doma do nadaljnjih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.