Bo v državni upravi ostal PCT pogoj?

Vlada je za 1. oktober oziroma 1. november napovedala vpeljavo PC pravila (doslej PCT - preboleli, cepljeni in testirani) v državni upravi, kar pomeni, da bi v službo na delovno mesto lahko hodili samo tisti, ki so covid preboleli ali pa so cepljeni. A utegne se zgoditi, da temu, vsaj začasno, ne bo tako. Na ustavno sodišče so bile namreč vložene tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, in sicer s strani Sindikata Policistov Slovenije terin s strani Policijskega sindikata Slovenije.»V prvi in drugi pobudi je predlagan začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 149/21) ter podan predlog za začasno zadržanje izvrševanja 4. člena odloka. V tretji pobudi je zahtevana ocena ustavnosti in zakonitosti 10.a člena odloka,« pojasnjuje vlada (kaj piše v 4. oziroma 10.a členu, preberite na spodnji fotografiji).»Vlada v mnenju ustavnemu sodišču o vseh treh pobudah predlaga zavrnitev predloga za začasno zadržanje izvrševanja 4. člena odloka, oziroma 10. a člena odloka, saj so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za zaposlene v državni upravi. Vlada je v vlogi izvršilne veje oblasti z izpodbijanim odlokom določila ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni ter zakonodajo, ki ureja delovanje vlade in državne uprave. Pri tem je vlada zasledovala ustavni cilj varovanja javnega zdravja in izpolnjevanja pozitivne obveznosti države v kontekstu 51. člena Ustave Republike Slovenije ter cilj zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja vseh zaposlenih v državni upravi,« so sporočili javnosti.