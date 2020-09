OKS se je posul s pepelom, 30 ljudi na testu

Kakšne bodo kazni za takšno prireditev?

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec. FOTO: Mavric Pivk/delo

Po ponedeljkovem dogodku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki je dvignil nemalo prahu, saj nobeden od 150 oseb v zaprtem prostoru ni nosil maske, je najprej ministrica za izobraževanjesporočila, da je bil njen test na sars-cov-2 negativen. Nekaj ur kasneje pa še OKS. Lahko bi rekli, da so to sporočili kar slavnostno in se posuli s pepelom, čeravno so kršili nemalo pravil NIJZ. »Veliko črnila je bilo prelitega zaradi nespoštovanja odločbe NIJZ na dobrodelni prireditvi Fundacije Miroslava Cerarja. Ker smo prejšnji teden dobili informacijo, da je eden naši kolegov iz Olimpijskega komiteja Slovenije okužen z novim koronavirusom, se je v minulih dneh testov na koronavirus udeležilo vseh 30 njegovih sodelavcev. Rezultati vseh testov so negativni.« Pri OKS so v torek potrdili eno okužbo s koronavirusom , a okuženi po zagotovilih OKS ni bil v stiku z obiskovalci prireditve.Se pa poraja vprašanje, kakšne bodo kazni za organizatorje, ker niso spoštovali navodil NIJZ in odlokov vlade.