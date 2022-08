Okroglo jezero s petimi imeni

Priljubljeno poletno kopališče Ljubljančanov in okoličanov, predvsem tistih iz bližine Brezovice in Iga, je Podpeško jezero, ki mu ribiči pravijo Krimsko jezero, poleg tega tudi Podkrimsko, pa Jezero pod Planinco ali Jezero pod sv. Ano. To je kraško jezero pri vasi Jezero v bližini Podpeči, po kateri ima tudi ime. Je na južnem obronku Ljubljanskega barja, vanj pa se stekajo vode površinskih kraških izvirov.

Nekoliko višje je še jezero na Rakitni, ki ga imenujejo tudi Rakiško. S Podpeškega jezera do Rakitne je le nekaj več kot 13 kilometrov ali dobre četrte ure vožnje z avtomobilom. Tako se lahko v enem dnevu kopate v dveh jezerih, posebnost pa je, da sta obe v občini Brezovica. In še tisto, kar je najpomembneje, to je kakovost vode. Z Javnega komunalnega podjetja Brezovica so sporočili veselo novico: »Vzorčenje in mikrobiološki preskusi vode iz jezera pri Podpeči in jezera na Rakitni je izvedel akreditirani laboratorij v skladu s predpisi, ki jih uporabljajo pri uradno zavedenih kopalnih vodah. Vzorčenje je bilo izvedeno 27. junija 2022, rezultate analiz smo prejeli 13. julija letos. Vzorci iz obeh jezer so skladni s predpisi.«

Eno najglobljih v Sloveniji

Posebnost Podpeškega jezera je podzemni odtok lijakaste oblike, skozi katerega vodi ozko globoko brezno, doslej raziskano do globine 51 metrov. Tako je eno najglobljih v Sloveniji. Voda skozi ta lijak odteka v 300 metrov oddaljeni Hruški potok, ki je desni pritok Ljubljanice. Ravno dno z izjemo lijaka je na povprečni globini 10 metrov. Jezero ima površino okrog 1,2 hektarja, njegova obala tvori skoraj popoln krog s premerom okrog 130 metrov. Okoliški močvirnati travnik, ki mu domačini pravijo Zajezero, se brez pregiba spusti v vodo.

Občina Brezovica je lani okolico Podpeškega jezera temeljito obnovila.

Podpeško jezero, razglašeno za naravni spomenik Slovenije, je majhen, a v marsičem poseben naravni biser, ki se ponaša tudi z raznovrstnostjo rib. Ribiči v njem lahko lovijo velike krape, ščuke, klene, linje, ostriže in ogromne tolstolobike, in to tudi pozimi, saj površina le redko zamrzne.

3 pomole so obnovili.

Poleti ima voda okrog 25 stopinj Celzija, kopališče pa je urejeno na severnem bregu jezera, kjer je tudi gostilna z domačo hrano. Sence ob vodi, ki je poleti zelo prijetna za kopanje, ni veliko. Ker so v zadnjih letih pomoli, s katerih kopalci skačejo v vodo, začeli propadati, so se na občini Brezovica lani odločili, da jih uredijo. Prav tako so precej spremenili prometni režim, saj ne želijo, da bi tik ob bregu parkiralo veliko avtomobilov. Na oddelku za okolje in prostor so povedali, da je občina za vse obiskovalce jezera pri Podpeči uredila parkirišče ob stavbi PGD Jezero: »Občina je med drugim uredila modro cono za pešce, da bi bilo območje jezera obiskovalcem prijaznejše. Z novo prometno ureditvijo se ukinjajo parkirne površine ob jezeru, kar bo pripomoglo k ohranjenosti in videzu krajine, sočasno pa bo razbremenilo okolje. V vmesnem času smo tudi obnovili tri pomole.«

Zajezili so ga vaški prostovoljci

Za Rakitno, ki je od Ljubljane oddaljena 25 kilometrov, pravijo, da je mediteransko-alpski raj. Posebnost kraja je plitvo, umetno poglobljeno jezero na potoku Rakitniščica. Rakitna je, tudi zaradi ugodnega podnebja, kjer se mešajo sredozemski in alpski zračni tokovi, privlačna v vseh letnih časih. Zanimivo je, da poleti temperatura vode doseže 25 stopinj Celzija, medtem ko bomo v pravih zimah z nizkimi temperaturami na ledeni ploskvi srečali drsalce.

Rakiško jezero se poleti prijetno ogreje, pozimi ga zasedejo drsalci.

Rakiško, tudi Rakitniško jezero, so leta 1962 najprej poskusno zajezili vaški prostovoljci, da bi spodbudili razvoj turizma. Dve leti pozneje so izkopali mehko zemljino ter zgradili utrjene brežine in betonski jašek za uravnavanje vodostaja in občasne izpuste vode, poglobili in uravnali so tudi strugo potoka. V preteklosti so jezero s površino enega hektarja in največjo globino tri metre vsakih nekaj let izpraznili, da bi izprali mulj in z dna pobrali odvržene predmete.

Ob jezeru je vikendaško naselje, na vzhodnem delu Rakitne pa mladinsko klimatsko zdravilišče. Konec oktobra 2010 so ob jezeru, kjer je bila nekoč le majhna okrepčevalnica, odprli sodoben hotel, v katerem je osem sob oziroma 26 postelj in dva apartmaja. Ob glavni cesti je pred pregrado urejeno prostorno parkirišče.