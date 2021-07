Okroglih 80 let bodo proslavili s piknikom

Franc in Zora Pirjevec sta se razveselila paketa Slovenskih novic. FOTO: Dejan Javornik

»Ma nikoli nisem nič zadela, tako da ste me resnično presenetili,« nam ob klicu in naznanitvi tega, da je biliz Lokavca pri Ajdovščini izžreban v naši nagradni igri Poletje s Slovenskimi novicami, hiti razlagati njegova žena. »Jaz sem izpolnila dopisnico, pa ne samo eno, kar pet sem jih poslala,« razlaga 75-letna upokojenka, ki je nekoč delala v Mlinotestu.Franc je bil vse življenje zidar, skupaj pa sta že 53 let. Korona jima je spodrezala načrte, da bi njegovih 80 let praznovali tako, kot se spodobi – v krogu številnih prijateljev in družine, a to bosta zdaj, ko sta prejela paket, vsekakor izkoristila in organizirala piknik. »Tukaj na vasi se vsi tako lepo razumemo, da nekaj moramo ušpičiti,« pripovedujeta zakonca, ki sta zelo dejavna v ajdovskem društvu upokojencev. Oče in mamater dedek in babica 24-letne vnukinje, ki študira psihologijo, in 30-letnega vnuka, ki je ravnokar vojaško uniformo zamenjal za policijsko, obožujeta okoliške hribe, tudi na potovanja se rada odpravita.»Včasih smo hodili dvakrat na leto na morje, zdaj pa vandramo skupaj z upokojenci. Običajno gremo za kakšnih deset dni, bili smo že na Dugem otoku, v Laktaših, letos se novembra odpravljamo v Dobrno,« pove Franc. »Družba je luštna, zato se vsak mesec udeleživa tudi enodnevnih izletov. Naslednjo soboto se opravljamo na splavarjenje po Dravi, avgusta pa načrtujemo pot z vlakom v Bohinj,« navdušeno doda Zora, kot ji pravijo prijatelji. Rada potujeta, in ko sta bila mlajša, sta prepotovala tudi vseh šest republik nekdanje skupne države.»Po osem dni za vsako, čudovito je bilo. A bila sva tudi v Španiji, Grčiji, Italiji, na Siciliji, Madžarskem, mah, kdo bi se vsega spomnil,« našteva Zora, medtem ko na mizo pred njuno hišo zlagamo dobrote, ki jih skriva paket Slovenskih novic. Poleg šestih stekleničk ledenih čajev Fresh ledeni čaj breskev, šest stekleničk Fresh sadnega čaja z okusom granatno jabolko/breskev in stekleničke v srajčki družbe Teekanne so v paketu tudi svetla pitna voda Dana, pa Zero lubenica, smoothie hruška in limonada. »Čudovito, vse bo prav prišlo,« pravita v en glas, razveseli pa ju tudi bluetooth zvočnik JBL GO.»Ravno včeraj sem nabavila nov mobitel, super bo, ko bomo priključili ta zvočnik,« razlaga Zora. Nahrbtnik skriva še paket za piknik (kozarce, pribor in krožnike za štiričlansko družino). Vesela sta bila bona v vrednosti 20 evrov Mesa Kamnik Anton, kupa začimb Kotanyi, od popra in mešanice za žar in čevapčiče, do toskanske mešanice in dimljene soli z mlinčkom. »Nisem si mislila, da bom kdaj kaj zadela. No, pa sem,« kar ne more verjeti Zora, ki je dolgoletna naročnica Slovenskih novic. »Mož jih vsako jutro, ko jih dostavijo, razgrne čez mizo in jih prebere,« še pove.