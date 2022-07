Okrogel rojstni dan in še diamantna poroka

Julijana in Henrik Fekonja letos nista praznovala samo okroglih 80 let, ampak pred dnevi tudi 60 let zakonskega življenja, torej diamantno poroko. Kakor prvič sta tudi tokrat stopila pred matičarja in oltar. Obreda sta potekala v domači romarski cerkvi Sv. Trojice.

Z duhovniki Bernardom, Damjanom in Francijem

Civilnega je ob asistenci Barbare Cvetko Škrlec opravil župan David Klobasa: »Zakonska zveza je temelj tradicionalne družine, ta pa osnovna družbena skupnost. Vanjo sta stopila iz ljubezni, a ne pomeni samo sreče in zadovoljstva, ampak tudi dolžnosti in odgovornosti. Da sta jo lahko gojila in negovala, je od vaju zahtevala tudi veliko potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. Vse to je vama uspelo. Zato mi je v posebno čast in veselje, da lahko svečano obeležimo 60 let vajinega zakonskega stanu, saj s svojo medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem dajeta svetel zgled naši družbi, predvsem pa seveda mladi generaciji. Prepričan sem, da bo današnji obred lep spomin za vaju, spoštovana slavljenca, vajine otroke, vnuke, pravnuka, bližnje in daljne sorodnike, prijatelje in znance ter za vse, ki ste danes tukaj zbrani.«

Cerkveni obred je ob asistenci župnika Bernarda Goličnika in Damjana Vračka opravil njun prijatelj Franci Kovše.

»Vajino praznovanje diamantne poroke je za župnijo velik dogodek, ko se lahko pri sveti maši Bogu zahvalimo za milost, ki vama jo je naklonil, da sta dočakala toliko skupnih let,« je dejal, duhovniki pa so slavljencema zahvalili tudi za stalno podporo cerkvi. Vedno sta bila namreč pripravljena darovati, bila sta botra pri nabavi velikega zvona in orgel. Ker sta vodila uspešno mesarijo, sta ob vsakokratnih delih za delavce in tudi za potrebe župnišča prispevala dobrote.

2 sinova imata, ter 5 vnukov in dva pravnuka.

Julijana in Henrik se rodila leta 1942, ona v Lenartu, on pa v Nadbišcu. Henrik se je izšolal za mesarja in je leta 1976 pri Sv. Trojici, v Rojkovi mesariji, odprl mesarsko obrt, pozneje se je preselil v novozgrajeno hišo in tam ob ženini pomoči vodil mesnico vse do upokojitve. V zakonu sta jima rodila sinova Robi in Smiljan; oba sta si ustvarila družine in ju obdarila s petimi vnuki in dvema pravnukoma. Kolikor sta še pri močeh, rada poprimeta za delo okoli hiše,pa tudi pri lažjih delih v vinogradu. Diamantna zakonca pravita, da njun zakon temelji na ljubezni, spoštovanju in zaupanju ter skrbi za družino.