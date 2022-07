Mnogi obiskovalci Bohinja so poleti močno razočarani, sploh tisti, ki pridejo ob koncu tedna v naš alpski biser zaradi osvežitve v jezeru. Vode v njem je ob letošnji suši zelo malo in se je tako segrela, da se je že prav težko ohladiti. Med potjo ob jezeru pa namesto da bi dišalo po planinskem cvetju, smrdi po pasjih in človeških iztrebkih. Zaradi množičnega obiska Bohinjskemu jezeru, ki je naravna vrednota državnega pomena in leži v osrčju Triglavskega narodnega parka (TNP), grozi, da bo počasi postalo zaudarjajoča mlaka, polna fekalij in drugih nesnažnosti. Taborijo kar na obrežju V Bohin...