Okolica Cerknice: poročajo o strašljivih zvokih iz narave, pojavijo se le ponoči (VIDEO)

September je mesec, ko se parijo jeleni. V paritvenem obdobju se oglašajo z značilnim zvokom, ki mu pravijo jelenov ruk. Iz območja Cerkniškega jezera so v »teh pozno septembrskih dneh ob mraku in v nočeh na številnih koncih zaznali doneče, na trenutke tudi malo strašljive zvoke«, so zapisali na twitterju Notranjskega parka.Jeleni se oglašajo samo v času paritvenega obdobja in v naših gozdovih veljajo za kralja gozdov. V času parjenja si samci s fizičnim merjenjem moči v borbah skušajo pridobiti čim več košut in takrat čreda razpade. Oglašanje jelena je odvisno med drugim od starosti jelena. Mladi jelen ima tanjši glas, starejši pa zelo mogočnega, ki v naravi doni in odmeva.Jelenov ruk je tako naraven pojav. Vas zanima, kako zveni? Prisluhnite v spodnjem videoposnetku.