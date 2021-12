Okoli sto ljudi zastrupljenih s hrano: vsi so biftek ali meso zanj kupili v isti mesnici

Iz Ilirske Bistrice prihaja vest o domnevni zastrupitvi s hrano okoli sto ljudi, poroča RTV Slovenija. Vsi naj bi imeli simptome, značilne za zastrupitev s hrano, kot so hude prebavne težave, bruhanje, driska, močne bolečine v trebuhu, skupno pa naj bi jim bilo tudi to, da so tatarski biftek, ali meso, iz katerega so biftek naredili doma, kupili v znani mesnici Puc.

Lastnik mesnice je za TV Slovenija povedal, da še ni jasno, ali je do kontaminacije mesa (kupujejo ga pri slovenskih dobaviteljih) prišlo pri njih ali v široki dobaviteljski mreži.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.