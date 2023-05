Okoli Slovenije je šel Dami Zupi za otroška kolesa (FOTO)

Dobrodelnost na vsakem koraku in metru. Predvsem po zaslugi srčnih posameznikov, tudi Posavca, 45-letnega Damija Zupija, ki si že vrsto let prizadeva zbirati cekine za nakup otroških koles, hkrati pa opozarjati na bolezni in težave, ki tarejo družbo. Letos ni nič drugače. Konec maja se bo uradno končalo zbiranje sredstev za nakup otroških koles.

Želeli smo pomagati, želeli smo ozaveščati o sladkorni bolezni, želeli smo spraviti ljudi na svež zrak.

Projekt Dobrodelno okoli Slovenije je največji vseslovenski dobrodelni kolesarski dogodek. Dami je letos tretjič kolesaril okoli Slovenije. Tudi tokrat mu je uspelo zbrati junake, ki so šli z njim na pot; ta jih je vodila iz Novega mesta do Portoroža, nato do Soče, Prevalj, Dobrovnika in nazaj v Novo mesto.

Še o sladkorni bolezni

Kar 1225 kilometrov dolgo pot okoli Slovenije so z njim prekolesarili Robert Kranjec, Siniša Babić, Ivan Čular, Gašper Bevc, Robert Buterin, Silvijo Pale - Halić, Leon Lebar, Igor Mihelič, Vladimir Apollonio, Dunja Selan, Sanin Ljuca, Anže Vidmar, Miran Gračner, Sašo Kovačec, Simon Zlatanović, Agata Lenarska - Praljak, Dražen Pajtak, Ivan Puškarić, Borut Vehar, Ludvik Lenarčič, Grega Kološa, Frenk Šilc in Daniel Horvat.

Sredstva za nakup koles zbirajo do konca meseca na 1919 s pripisom Zakolo5.

Če so minula leta opozarjali na celiakijo in izzive, ki jih prinaša ta kronična in dedno pogojena avtoimunska bolezen prebavil, so tokrat ozaveščali o sladkorni bolezni. Prevožene kilometre so beležili še v sklopu projekta #DarujemKilometre, ki ga izvaja Zveza društev diabetikov Slovenije, celotno dirko sta prekolesarila tudi dva kolesarja s sladkorno boleznijo.

Deklica iz Velenja

»Na poti smo doživeli prijeten odziv in lepe sprejeme po občinah. Dejansko ne gre več samo za športno-dobrodelni projekt, ampak nekaj vseslovenskega,« je še danes navdušen Dami, ko podoživlja nov kolesarski podvig, pri katerem je imel organizacijske niti v rokah Rado Trifkovič, Dami pa je kolesaril in bdel nad ekipo.

Po občinah so jih lepo sprejeli. FOTO: Sportida

Prekolesarili so Slovenijo. FOTO: Sportida

Risba, ki je Damija še posebno razveselila. FOTO: Osebni arhiv D. Z.

»Želeli smo pomagati, želeli smo ozaveščati o sladkorni bolezni, želeli smo spraviti ljudi na svež zrak,« je povedal Dami, ki je še razkril, da so že na poti podelili 14 otroških koles, vse v dogovoru s Slovensko karitas, ki je partner projekta in pomaga najti družine s socialnega roba. »V Velenju sem za spomin dobil risbo, ki jo je narisala punčka, prejemnica kolesa v naši lanski akciji,« Dami spomni na srčen detajl, ki je dal celotni ekipi dodatnih moči.