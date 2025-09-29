Okoli mihaelovega so z žegnanjem konj pohiteli

Ljubljansko barje je že od nekdaj raj za delovne konje, čeprav so se časi močno spremenili: če je imela vsaka hiša v Črni vasi nekoč po tri do štiri plemenske kobile, ima konje danes le še nekaj družin.

Na celotnem Barju je konjev za kar 80 odstotkov manj, kot jih je bilo pred prihodom traktorjev in druge mehanizacije. Morda jih je vsega skupaj le še 200. Nekateri pravijo, da imajo konje pravzaprav le še tisti s polnimi žepi, drugi pa, da jih imajo le še tisti pravi ljubitelji in resni rejci!

Blagoslovil jih je domači župnik Jože Brečko.

Sicer pa imajo od leta 1997 v Črni vasi društvo, to je Konjerejsko društvo Barje, ki je ne nazadnje gonilna sila pri organizaciji vsakokratnega žegnanja konj okoli mihaelovega. Čeprav Sv. Mihael goduje 29. septembra, so z žegnanjem konj tokrat pohiteli.

Na dan okoli sv. Mihaela

Blagoslova se je udeležilo lepo število dvovpreg in jezdecev iz različnih krajev in konjerejskih društev, ki zgledno sodelujejo z organizatorjem. Po uvodnem pozdravu udeležencev in vseh prisotnih so predali besedo domačemu župniku Jožetu Brečku, da je lahko opravil blagoslov.

Pred blagoslovom je dogodek popestril domači cerkveni pevski zbor. Po njem je sledila pogostitev udeležencev, ki so izrazili željo, da se znova vidijo prihodnje leto – na dan okoli sv. Mihaela.