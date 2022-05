Ojstriška gospoda neguje spomin na grofico (FOTO)

Šentjurski sejem je najmnožičnejša in najpestrejša prireditev v okviru praznovanja praznika občine Tabor. Letos praznuje že 30-letnico. Lani in predlani ga žal ni bilo zaradi korone. Ljudje so ga močno pogrešali, zato je bila vrnitev v stare tirnice še pestrejša, odmevnejša in slovesnejša.

Tako kot običajno je bila uvod v sejem sveta maša v župnijski cerkvi sv. Jurija, kjer je tudi zanimiva Plečnikova krstilnica. Sledila je veličastna parada s konjeniki in zastavami na čelu, za njimi so se v kočiji peljali župan Marko Semprimožnik z ženo, aktualni hmeljski starešina Milan Lesjak s hmeljsko princeso in ob kočijažinji Vanji Lukman maskota občine zeleni Jurij.

Med nagovorom župana ob uradnem odprtju sejma

V znamenju zelenega zlata, hmelja, je bil tudi naslednji voz s hmeljarskim praporom in nekaterimi hmeljskimi starešinami. Za glasbeno vzdušje v povorki so skrbeli številni harmonikarji, poudarek pomenu gasilstva pa so dali uniformirani gasilci vseh treh gasilskih društev, ki delujejo v občini. Sledili so predstavniki najrazličnejših društev, ki bogatijo življenje občanov. Tako so bili v povorki še: Društvo podeželske mladine, Društvo žena in deklet, čebelarsko društvo, društvo upokojencev, Športno društvo Partizan, Kulturno društvo Ivan Cankar, Pevsko društvo Tabor, lovsko društvo, planinsko društvo, Savinjski rogisti, Judo klub Shido, Steyr klub Savinjske doline, ki združuje vse ljubitelje traktorjev, ljubitelji starodobnih vozil z motorji in avtomobilov ter Turistično društvo Tabor pod vodstvom Hani Zamuda, ki je v povorki sodelovalo s svojo sekcijo Ojstriška gospoda, ki ohranja spomin na grad Ojstrico, hkrati pa tudi zgodbo o nesrečni ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško.

Pestro tudi pod šotorom

Udeleženci povorke so se po končanem sprevodu zbrali na parkirišču ob večnamenski dvorani in šoli, tam jih je nagovoril župan Marko Semprimožnik in izrazil veliko veselje, da se po dveh letih lahko znova družijo in nadaljujejo 30-letno tradicijo Šentjurskega sejma. Vsem se je zahvalil za sodelovanje in sejem tudi uradno odprl, udeležence pa povabil na druženje v velik prireditveni šotor.

Grofica Celjska V občini Tabor praznujejo občinski praznik v spomin na drugi kmečki punt, ki se je začel 24. aprila 1635 na gradu Ojstrica. Z gradom pa je povezana tudi zgodba o nesrečni ljubezni med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Celjskim, ki se je končala 17. oktobra 1425 (ali leta 1428). Katera letnica je prava, ni znano, je pa znan dan njene smrti, saj so v njen spomin 17. oktobra v Jurkloštru (tja je Friderik dal pripeljati njene posmrtne ostanke iz Braslovč, kjer so jo po utopitvi v gradu Ojstrica najprej pokopali) potekale molitve v spomin na njeno smrt. Prav tako je bil datum njene smrti vpisan v nekrologij v kartuziji v Bistri in Žičah pod imenom grofica Celjska.

Tam je najprej potekala gasilska slovesnost ob predaji novega gasilskega vozila PGD Loke, nato pa tradicionalna predstavitev mladih talentov občine Tabor. Predstavilo se je kar nekaj posameznikov, duetov in skupin, ki so peli, igrali ali plesali in tako dokazovali, da tudi v Taboru ne manjka talentov. Sledilo je veselično vzdušje s pravo gasilsko veselico v organizaciji PGD Loke, ki je poskrbelo za bogato ponudbo hrane in pijače. Za še prijetnejše vzdušje, glasbo in ples je nekaj ur skrbel ansambel Navihani muzikantje, nato pa pozno v noč ansambel Veseli svatje.

1992. so začeli praznovati.

V okviru sejma, kjer je bila na ogled in na prodaj zelo pestra ponudba tekstila, obutve, suhomesnih izdelkov, izdelkov domače obrti in drugega, se je zvrstilo še več spremljevalnih aktivnosti in razstav. Med drugim prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet, razstava ročnih del in razne obrti, razstava čebeljih pridelkov in opreme za čebelarjenje, razstava Foto kluba Tabor, razstava starodobnih motorjev tomos, razstava malih živali pod Lukmanovim kozolcem in razstava likovne sekcije Mavrica, ki krasi preddverje občine in si jo je mogoče ogledati v delovnem času občine.

Župan Marko Semprimožnik se je s kočijo pripeljal do prireditvenega prostora.

Steyr klub se je v povorki predstavil s številnimi traktorji.

V skupini z Ojstriško gospodo so bili tudi tlačani iz Spuhlje.