Ojoj, onkološki bolniki ostali brez obravnave! Poglejte, zakaj

Na onkološkem inštitutu je okoli 11. ure prišlo do izpada informacijskega sistema in posledično do zastoja pri obravnavi bolnikov. Bolnike, ki so prišli na nenujne preglede, predvsem tiste po zaključenem zdravljenju, so večinoma prenaročili. Za bolnike na aktivnem zdravljenju storitve skušajo zagotoviti še danes s podaljšanjem delovnega časa.

Za nevšečnosti se bolnikom na Onkološkem inštitutu Ljubljana iskreno opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.