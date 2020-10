Ojoj, kakšno vreme nas čaka v soboto: poiščite zavetje

Popoldne bo na zahodu bolj oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo, drugod bo sončno. Jutri bo na vzhodu večinoma suho, drugod pa oblačno z nekaj dežja. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 14 do 19, na vzhodu in ob morju do 23 stopinj Celzija. Pestrejše vreme naj bi imeli konec tedna.



V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte. Veter južnih smeri se bo okrepil. Zvečer bo dež od zahoda ponehal, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Opozorilo pred vetrolomom Na spletni strani ciklon.si pišejo, da bo v soboto vremensko dogajanje precej burno. »Pojavljali se bodo krajevni močni nalivi (v krajšem času bo lahko padla velika količina padavin), ki bodo lahko povzročali močan porast hudournikov in njihovo poplavljanje ter odnašanje zemljin,« pišejo in dodajajo, da bo okrepljen južni veter po nižinah v sunkih dosegal hitrosti večinoma med 50 do 70 kilometrov na uro, v višjih legah in dolinah pa bodo sunki lahko dosegli hitrost tudi do 120 kilometrov na uro. Ob nevihtah lahko moč vetra dodatno krajevno okrepi nevihtni piš. Na izpostavljenih predelih obstaja možnost obsežnejših vetrolomov, opozarjajo.



V nedeljo bo na vzhodu suho, drugod bo občasno deževalo. Nekoliko hladnejše bo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Od ponedeljka do srede bo deževalo predvsem na zahodu, nekaj sonca bo proti vzhodu. V četrtek bo deževalo povsod. V petek in soboto bo verjetnost padavin majhna. Prevladoval bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj.