Ojoj, Arso prižgal alarme za točo: tu je možnost največja

Kot smo zapisali, bo danes spremenljivo oblačno . Občasno bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta, več krajevnih padavin bo na severozahodu. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči se bo postopno delno razjasnilo.

Vremenska situacija okoli 15. ure. FOTO: Administrator

Je pa Arso že prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo. Le ta trenutno grozi belokranjski in kočevski regiji.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: