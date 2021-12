Ojej, znano Slovenko tole pričakalo na domačem pragu (VIDEO)

Dekle z roza lasmi in tetovažami Lara Goršek Kos, ki smo jo spoznali v šovu Kmetija in Sanjskem moškem, se je na predbožični večer znašla v hudi zagati. Ko je stopila na domači prag, je pred sabo zagledala svoj avtomobil z neobičajno odprtim oknom – iz vodil se ji je iztaknilo steklo na vratih avtomobila. Sama pravi, da ne ve, kako se je to zgodilo, a sredi zime in v prazničnih dneh, ko so tudi mehanične delavnice zaprte, je to zanjo vsekakor slaba novica.

Objavila je videoposnetek, kako se je steklo iztaknilo. Pod objavo so jo nekateri vprašali, ali so ji vlomilci kaj odnesli iz avtomobila, drugi pa so se pošalili na njen račun, češ da se pri luksuznih športnih avtomobilih na podoben način odprejo vrata, ne stekla, da pa mora pogledati na pripetljaj tudi s pozitivne plati, da je avtomobil brez stekla primeren za kadilce ...