Ohromljena proga Koper–Ljubljana: iztirilo šest vagonov (FOTO)
V bližini železniške postaje Borovnica je včeraj okoli tretje ure zjutraj močno počilo. Kriv je bil vlak Adria transport, ki je iz Ljubljane vozil v smeri Sežane. »Po do sedaj znanih podatkih se je iztirilo zadnjih šest vagonov kompozicije,« so nam pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da v dogodku ni bil nihče poškodovan. »Policisti na kraju dogodka opravljajo ogled z namenom ugotavljanja vzroka iztirjenja. O dogodku bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«
Že hiter pogled na prizorišče je pričal o večji gmotni škodi.
Zadnjih šest vagonov se je iztirilo med uvozom vlaka na omenjeno železniško postajo. Že hiter pogled na prizorišče dogodka je pričal o večji gmotni škodi. Med drugim je bilo mogoče videti, kako so močno poškodovani in prevrnjeni vagoni ležali čez železniške tire. Delno uničena je bila tudi protihrupna ograja. V prvih urah po nesreči je bila ena od najbolj prometnih železniških prog v državi (predvsem zaradi povezave med pristaniščem Luko Koper in Ljubljano) zaprta za ves promet v obe smeri. Šele okoli poldneva je z delnimi omejitvami na postaji Borovnica lahko stekel železniški promet.
Kaj je bil razlog za iztirjenje, bo morda jasno, ko bodo znani izsledki uradne preiskave. Tako kot v primeru iztirjenja lokomotive s prvima dvema osema med njenim uvozom na postajo Črnotiče, kar se je zgodilo v soboto nekaj pred 22.30. Zaradi tega izrednega dogodka je bila proga tam več ur zaprta, odprli so jo šele včeraj ob 8.45.
