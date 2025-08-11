ŽELEZNIŠKA NESREČA

Ohromljena proga Koper–Ljubljana: iztirilo šest vagonov (FOTO)

Vzrok nesreče še ugotavljajo, železniški promet za več ur povsem obstal. Šest ur prej se je v Črnotičah iztirila lokomotiva.
Fotografija: Eden od vagonov je poškodoval tudi protihrupno ograjo.
Odpri galerijo
Eden od vagonov je poškodoval tudi protihrupno ograjo.

aleksander-brudar
Aleksander Brudar
11.08.2025 ob 06:45
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
11.08.2025 ob 06:45

Poslušajte

Čas branja: 1:50 min.

V bližini železniške postaje Borovnica je včeraj okoli tretje ure zjutraj močno počilo. Kriv je bil vlak Adria transport, ki je iz Ljubljane vozil v smeri Sežane. »Po do sedaj znanih podatkih se je iztirilo zadnjih šest vagonov kompozicije,« so nam pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da v dogodku ni bil nihče poškodovan. »Policisti na kraju dogodka opravljajo ogled z namenom ugotavljanja vzroka iztirjenja. O dogodku bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

Že hiter pogled na prizorišče je pričal o večji gmotni škodi.

Zadnjih šest vagonov se je iztirilo med uvozom vlaka na omenjeno železniško postajo. Že hiter pogled na prizorišče dogodka je pričal o večji gmotni škodi. Med drugim je bilo mogoče videti, kako so močno poškodovani in prevrnjeni vagoni ležali čez železniške tire. Delno uničena je bila tudi protihrupna ograja. V prvih urah po nesreči je bila ena od najbolj prometnih železniških prog v državi (predvsem zaradi povezave med pristaniščem Luko Koper in Ljubljano) zaprta za ves promet v obe smeri. Šele okoli poldneva je z delnimi omejitvami na postaji Borovnica lahko stekel železniški promet.

Škoda bo gotovo ogromna. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik
Škoda bo gotovo ogromna. FOTOGRAFIJI: Matej Družnik

Kaj je bil razlog za iztirjenje, bo morda jasno, ko bodo znani izsledki uradne preiskave. Tako kot v primeru iztirjenja lokomotive s prvima dvema osema med njenim uvozom na postajo Črnotiče, kar se je zgodilo v soboto nekaj pred 22.30. Zaradi tega izrednega dogodka je bila proga tam več ur zaprta, odprli so jo šele včeraj ob 8.45.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

iztirjenje železniška postaja iztirjenje vlaka železniška nesreča železnica železniška proga vlak tiri nesreča Slovenske železnice vagon

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.