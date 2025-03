Naravovarstvena prizadevanja za varstvo velike uharice na Krasu delujejo, so ugotovili v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije po letošnjem 27. popisu gnezditve velike uharice na Krasu. Našteli so 15 območij gnezditve, kar je največ od leta 1999. Samec FOTO: Miran Krapež »Lepo je videti, da si po toliko letih varstvenih prizadevanj na področju vznemirjanja vrste in varnosti na električnih daljnovodih lahko priča rezultatom teh prizadevanj v praksi. Če se vrsti zagotovi mir na gnezdiščih in varnost na prehranjevališčih, si očitno lahko hitro opomore,« je povedal Tomaž Mihelič, v...