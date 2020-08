Ogromen tun skvaril skušelov

Ulovljena skuša

Ulov na prvi pokalni tekmi RD Skuša Lucija v lovu na skuše je močno oklestila navzočnost 200-kilogramskega tuna.

Preklinjali tuna

kilogramov je znašal skupni ulov 12 udeleženih ekip.

Ribiško društvo Skuša iz Lucije, ki obstaja že vrsto let, je 9. avgusta organiziralo in izvedlo prvo pokalno tekmo v ribolovu na skušo. Njegovi člani so namreč svojemu predsednikuže večkrat namignili, da bi morali organizirati tekmo na to plavo ribo, po kateri ima društvo tudi ime. In poletje je kot naročeno za lov nanje.Morski ribiči, ki na klubskih in državnih tekmovanjih lovijo le belo ribo, saj plava ne šteje za veljavni ulov, so se vabilu na skušelov vseeno odzvali v dokaj velikem številu. Na razpis za tekmo se je namreč prijavilo 12 dvočlanskih ekip, kar je glede na čas dopustov in pasje dneve solidna udeležba. Morda je k temu pripomogel tudi neobičajno visok nagradni sklad. Za najboljši par je bila predvidena denarna nagrada 500 evrov, za drugo mesto 150, za tretje pa 60 (zadnji znesek je bil tudi višina prijavnine za posamezno ekipo).Kot je povedal Egon Brecelj, ki je hkrati še predsednik Zveze za športni ribolov na morju Slovenije, so tekmovanje seveda prilagodili priporočilom za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom tako pri razdeljevanju vabe kot poznejšem tehtanju ulova in večerji v izolskem gostišču Koral.Tekmovalci, ki so na zbirno mesto prišli s svojimi čolni, so na razdelitev zadostne količine vode in hrane ter ledu, nujnega za ohranitev svežine ulovljenih skuš, počakali poltretjo navtično miljo od rta Ronek, ki je bila hkrati tudi rezervna pozicija za primer slabega vremena. Ker je bila napoved ugodna, so se takoj odločili, da gredo na lovno pozicijo, ki je na meji z Italijo in ji domačini popularno pravijo Paloma.In ob 8. uri so z zvočnim signalom naznanili ribolov. A začetek ni bil zelo obetaven, saj so ribiči z brumo (gre za mreže od krompirja, v katerih je zmes zmletih ali zgnetenih sardel, ribjega olja in kruha in ki na vrvici visijo pod čolnom na različnih globinah) najprej privabili precej menol in šnjurev, skuše kot edine veljavne ribe pa so prijemale bolj poredko. Kljub temu so posamezne ekipe ulovile tudi nekaj skuš (povprečna tehta dobrih 200 gramov).Ribiči, ki že tako niso bili navdušeni nad preredkimi prijemi, so okoli 10. ure doživeli še nezaželen obisk. Na zajtrk je prišel več kot 200 kilogramov težek tun. Pokazal se je le enkrat in tako močno zavrtinčil vodo, da so vsi vedeli za njegovo navzočnost. Do konca tekmovanja, ki je trajalo vse do 16. ure, je bil ulov izjemno slab. Vmes je morala ena od dveh ekip iz RPD Piran predčasno končati tekmo, saj je enemu udeležencu zaradi hude pripeke postalo slabo. Po hitrem tehtanju na severnem izolskem pomolu, ki je zaradi pičlega ulova (vseh ujetih skuš je bilo le 61 oziroma nekaj več kot 14 kilogramov) trajalo le pol ure, so vsi komaj čakali, da so si našli osvežitev. Ob 19. uri pa so na večerji razglasili še rezultate in trem najboljšim ekipam razdelili denarne nagrade.Prepričljivo najboljša sta bilainiz RD Solinar Strunjan. Ujela sta 25 skuš, skupaj težkih 5805 gramov, njuna najbližja zasledovalca Egon Brecelj iniz ekipe RD Skuša Lucija pa 11. Njihova teža je bila 2465 gramov. Tretje mesto je pripadlo celinski ekipi ŠRD Kit Kranj zin. Ujela sta devet skuš, težkih 2075 gramov. Osem ekip jih je ujelo od ene do štiri, le ena pa je ostala brez veljavne ribe.